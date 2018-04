Neues Studienmodell

Studierende ab 50 sind wissensdurstig und neugierig

Kreis Lip­pe/­Horn-Bad Mein­berg . Am EZUS (Eu­ropäi­sches Zen­trum für uni­ver­sitäre Stu­dien) in Horn-Bad Mein­berg stu­die­ren Men­schen, die nach vie­len Jah­ren der Be­rufs­tätig­keit oder Fa­mi­li­en­ar­beit Zeit und Freude daran ha­ben, sich in­ten­siv mit phi­lo­so­phi­schen, ge­sell­schaft­li­chen, po­li­ti­schen, ge­sund­heit­li­chen und vie­len wei­te­ren The­men aus­ein­an­der zu set­zen. Am 4. Mai be­ginnt nun ein neues Stu­dien­mo­dell im Rah­men des wei­ter­bil­den­den Stu­di­ums "­Men­sch, Wirt­schaft, Ge­sell­schaft". An sechs Ver­an­stal­tungs­ta­gen geht es um Hin­ter­grün­de, Res­sour­cen und Mög­lich­kei­ten im Zu­sam­men­hang mit den The­men Ge­sund­heit, De­mo­gra­fie und Al­ter. In den Se­mi­na­ren des neuen Stu­dien­mo­dells er­läu­tern die Pro­fes­so­ren an­hand ak­tu­el­ler For­schungs­er­geb­nis­se, wel­che Aus­wir­kun­gen die De­mo­gra­fie auf un­sere Ge­sell­schaft und Ge­sund­heit hat. Außer­dem wird es darum ge­hen, wie sich das deut­sche Ge­sund­heits­sys­tem ent­wi­ckelt, vor wel­chen Pro­ble­men und Her­aus­for­de­run­gen es steht und wel­che Be­deu­tung die ei­gene Le­bens­ge­schichte auf die Ent­wick­lung des Selbst hat. "­Die Stu­die­ren­den des EZUS brin­gen ne­ben ih­rer Le­bens- und Be­rufs­er­fah­rung vor al­lem Neu­gier­de, In­ter­esse an neuen The­men und Wis­sens­durst mit­", er­klärt Na­t­ha­lie Emas, Lei­te­rin des EZUS. "Viele be­rich­ten uns, dass der in­ten­sive Aus­tausch mit den Do­zen­tin­nen und Do­zen­ten, al­le­samt er­fah­rene Fach­leute aus Wis­sen­schaft und Pra­xis, und die re­gen Dis­kus­sio­nen un­ter­ein­an­der, je­den Stu­dien­tag zu ei­nem be­son­de­ren Ler­ner­leb­nis ma­chen." So auch von Mo­nika Sla­win­ski aus Bad Sal­zu­flen: Seit knapp ei­nem Jahr stu­diert sie am EZUS. "­Die Ent­schei­dung, mich am EZUS an­zu­mel­den, fiel während der Som­mer­aka­de­mie", erzählt Mo­nika Sla­wins­ki. Die Aus­wahl der The­men und Re­fe­ren­ten und die an­ge­nehme At­mo­s­phäre im Kur­gast­zen­trum mach­ten ihr Lust auf mehr. "Das Hin­ter­grund­wis­sen der Ex­per­ten und der Aus­tausch mit an­de­ren Stu­die­ren­den ver­än­dert Mei­nun­gen und Ein­stel­lun­gen. Mir ha­ben sie da­bei ge­hol­fen, ak­tu­elle Er­eig­nisse zu ver­ste­hen und bes­ser ein­ord­nen zu kön­nen. Man liest da­nach die Zei­tung an­der­s", be­schreibt Sla­win­ski ihre Er­fah­run­gen. Die nächste EZUS-Som­mer­aka­de­mie fin­det vom 10.-12. Sep­tem­ber 2018 un­ter dem Ti­tel "I­den­ti­tät – zwi­schen In­di­vi­dua­li­sie­rung und Glo­ba­li­sie­rung" in Bad Mein­berg statt.

vom 04.04.2018 | Ausgabe-Nr. 14A

