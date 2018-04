Nach Verfolgungsfahrt festgenommen

17 Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber verfolgen einen mit Haftbefehl gesuchten Mann

Kreis Lippe (la). Mit der Fest­nahme ei­nes 49-jäh­ri­gen, per Haft­be­fehl ge­such­ten Man­nes, en­dete am Ost­ter­sams­tag eine wilde Ver­fol­grungs­fahrt durch die Kreise Güters­loh und Lippe so­wie durch die Stadt Bie­le­feld, an der ins­ge­samt 17 Ein­satz­fahr­zeuge der Po­li­zei und ein Hub­schrau­ber be­tei­ligt wa­ren.

Ge­gen 17 Uhr war der Mann Po­li­zei­be­am­ten der Po­li­zei­wa­che Det­mold auf der Wald­straße in Au­gust­dorf in ei­nem Pkw Fiat auf­ge­fal­len. Auf An­hal­te­zei­chen der Be­amte rea­gierte der 49-jäh­rige nicht, son­dern flüch­tete mit sei­nem Fahr­zeug in Rich­tung Stu­ken­brock. Die Be­am­ten nah­men un­ver­züg­lich die Ver­fol­gung des Fahr­zeugs auf und mel­de­ten die Ver­fol­gungs­fahrt bei der Po­li­zei­leit­stelle in Det­mold. Von dort wur­den so­fort Ver­stär­kungs­kräfte ent­sandt so­wie die um­lie­gen­den Behör­den ver­stän­digt, die eben­falls Ein­satz­kräfte in die Fahrtrich­tung des Flüch­ten­den schick­ten. Des Wei­te­ren wurde ein Po­li­zei­hub­schrau­ber zur Un­ter­stüt­zung an­ge­for­dert. Die Flucht des 49-jäh­ri­gen ver­lief dann ü­ber Stu­ken­b­rock in Rich­tung Sen­ne­stadt und Bie­le­feld und dann zurück in Rich­tung Oer­ling­hau­sen. Als der Flüch­tige auf dem Sen­ner Hell­weg ver­such­te, sei­nen Pkw zu wen­den, kol­li­dierte er mit dem ver­fol­gen­den Strei­fen­wa­gen. Trotz des Zu­sam­men­stoßes setzte der Mann seine Flucht mit dem Pkw fort. Als ihm dann aber Strei­fen­wa­gen ent­ge­gen ka­men, lenkte er das Fahr­zeug auf ein Grund­stück und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Der Ver­such, den Be­am­ten in ei­nem Wald­stück zu ent­kom­men, war al­ler­dings er­folg­los. Der Mann wurde durch Be­amte aus Güters­loh fest­ge­nom­men. Da der Ver­dacht be­stand, dass er während sei­ner Fahrt un­ter dem Ein­fluss von Al­ko­hol und Dro­gen stand, wurde die Ent­nahme ei­ner Blut­probe an­ge­ord­net und sein Füh­rer­schein si­cher­ge­stellt. Sein Fahr­zeug wurde eben­falls si­cher­ge­stellt, da an dem Fiat die Kenn­zei­chen ei­nes Vol­vos an­ge­bracht wa­ren und für den Pkw kein Ver­si­che­rungs­schutz mehr be­stand. Wie der Mann zu den Kenn­zei­chen ge­kom­men ist, wer­den die wei­te­ren Er­mitt­lun­gen er­ge­ben. Letzt­end­lich wurde der Fest­ge­nom­mene der Jus­tiz­voll­zugs­an­stalt Det­mold zu­ge­führt. Bei der Kol­li­sion des Fiat mit dem Strei­fen­wa­gen ent­stand ein Sach­scha­den im ho­hen vier­stel­li­gen Eu­ro­be­reich. Ins­ge­samt 17 Strei­fen­wa­gen be­tei­lig­ten sich an ei­ner Ver­fol­gungs­fahrt durch Lip­pe, Schloß-Holte und Bie­le­feld. Fo­to: Ar­chiv: LA

vom 04.04.2018 | Ausgabe-Nr. 14A

