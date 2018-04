Seichtes Frühlingserwachen auf dem Arbeitsmarkt

Die Arbeitslosigkeit in Lippe sinkt ist im März um 357 Personen im Vergleich zum Vormonat gesunken

Kreis Lippe (no­k/la). Knapp 1.000 Ar­beits­lose we­ni­ger als vor ei­nem Jahr – die jüngste Aus­wer­tung der der Det­mol­der Ar­beit­s­agen­tur ver­deut­licht die po­si­tive Ent­wick­lung auf dem lip­pi­schen Ar­beits­markt in den ver­gan­ge­nen 12 Mo­na­ten. Den­noch sind in Lippe auch wei­ter­hin noch rund 11.600 Men­schen ohne Ar­beit. Der oft von sai­sona­len Grün­den ge­prägte Früh­lings­auf­schwung ist uter an­de­rem an ei­ner Be­le­bung des Ar­beits­mark­tes (mit vie­len An- und Ab­mel­dun­gen aus­/in die Ar­beits­lo­sig­keit) er­kenn­bar, fällt aber noch nicht so deut­lich wie von den Ex­per­ten er­war­tet aus. So er­klärt sich auch die Bi­lanz des Agen­tur­lei­ters Heinz Thie­le: "Das ken­nen wir aus den Vor­jah­ren, und die Ent­wick­lung ent­spricht den sai­sona­len Ge­ge­ben­hei­ten. Nach­dem be­reits im Fe­bruar – früher als in den Jah­ren da­vor – ein Auf­schwung auf dem hei­mi­schen Ar­beits­markt zu spüren war, fällt die Be­le­bung im März mit rund 360 Ar­beits­lo­sen mo­de­rat aus. Doch der po­si­tive Trend stimmt, und ich er­warte wei­tere Ent­las­tungs­wir­kun­gen im Mo­nat April." Im März mel­de­ten sich im Kreis Lippe 2.156 Per­so­nen neu oder wie­der ar­beits­los; 2.513 Frauen und Män­ner mel­de­ten sich im ak­tu­el­len Mo­nat aus der Ar­beits­lo­sig­keit ab. Im Rechts­kreis SGB III (Ver­si­che­rungs­be­reich, Agen­tur für Ar­beit Det­mold) liegt die Ar­beits­lo­sig­keit im März bei 3.142 Frauen und Män­ner, das sind 310 Per­so­nen we­ni­ger als im Vor­mo­nat und 621 Men­schen we­ni­ger als im Vor­jah­res­mo­nat. Im Rechts­kreis SGB II (Grund­si­che­rung, Job­cen­ter Lip­pe) gab es im März 8.451 Ar­beits­lo­se. Das ist ein Mi­nus von 47 Per­so­nen ge­genü­ber Fe­bruar. Im Ver­gleich zum März 2017 sind es 349 Ar­beits­lose we­ni­ger. Die an­tei­lige SGB-III-Ar­beits­lo­sig­keit liegt bei 1,7 Pro­zent; die an­tei­lige SGB-II-Ar­beits­lo­sig­keit beläuft sich auf 4,6 Pro­zent.

Die Ju­gend­ar­beits­lo­sig­keit (un­ter 25 Jah­ren) nahm im Ver­gleich zum Vor­mo­nat um 43 Per­so­nen auf 1.276 junge Frauen und Män­ner ab. Die al­ter­ss­pe­zi­fi­sche Ar­beits­lo­sen­quote liegt ak­tu­ell bei 6,1 Pro­zent. Auch bei den ü­ber 50-Jäh­ri­gen fiel die Ar­beits­lo­sen­zahl im März ge­genü­ber Fe­bruar, und zwar um 107 Per­so­nen auf 3.518 Frauen und Män­ner. Die Zahl der Äl­te­ren in Ar­beits­lo­sig­keit in den ver­gan­ge­nen zwölf Mo­na­ten fiel um 171 Per­so­nen bzw. um 4,6 Pro­zent. Die al­ter­ss­pe­zi­fi­sche Ar­beits­lo­sen­quote be­trägt ak­tu­ell 5,5 Pro­zent. Die Zahl der Lang­zeit­ar­beits­lo­sen nahm im Ver­gleich zum Vor­mo­nat um 30 Per­so­nen zu. Es sind 5.035 Men­schen lang­zeit­ar­beits­los. Im Ver­gleich zum März 2017 sind es deut­lich we­ni­ger Men­schen in Lang­zeit­ar­beits­lo­sig­keit, und zwar 227 Frauen und Män­ner oder 4,3 Pro­zent. Ak­tu­ell sind 3.148 aus­län­di­sche Ar­beit­neh­mer ar­beits­los. Das sind 107 Per­so­nen we­ni­ger als im Vor­mo­nat, aber 85 Per­so­nen mehr als im Vor­jah­res­mo­nat. Im Be­zirk der Agen­tur für Ar­beit Det­mold, der mit dem Kreis de­ckungs­gleich ist, wa­ren im März 2.264 Ar­beits­stel­len ge­mel­det, ge­genü­ber Fe­bruar ist das ein Plus von 71 Stel­len. Im Ver­gleich zum Vor­jah­res­mo­nat gab es hin­ge­gen 268 Stel­len mehr. Ar­beit­ge­ber mel­de­ten im März 759 neue Ar­beits­stel­len, so­mit 41 mehr als vor ei­nem Jahr. Auf ge­samt Ost­west­fa­len be­trach­tet, ist der Ar­beits­markt aus sei­nem seich­ten Win­ter­schlaf er­wacht. So nahm in un­se­rer Re­gion die Zahl der Men­schen ohne Ar­beit im Ver­gleich zum Fe­bruar 2018 be­reits um 2,8 Pro­zent auf 60.981 Per­so­nen ab. Das sind ins­ge­samt 1.767 Ar­beits­lose we­ni­ger. Die Ar­beits­lo­sen­quote sank da­mit be­reits zu die­ser Jah­res­zeit um 0,2 Pro­zent­punkte und liegt ak­tu­ell bei 5,5 Pro­zent. Mit die­sem Stand liegt sie gute 0,6 Pro­zent­punkte un­ter dem Er­geb­nis für den März 2017. Zu­gleich stimmt der sai­son­be­rei­ni­gende Ver­gleich mit dem Vor­jah­res­mo­nat wei­ter po­si­tiv. Im März 2017 wa­ren noch 9,4 Pro­zent oder 6.325 Men­schen mehr ohne Ar­beit re­gis­triert. Da­mit liegt die Ent­wick­lung der Ar­beits­lo­sig­keit in der Re­gion Ost­west­fa­len-Lippe wei­ter ü­ber NRW-Schnitt. Hier konnte die die Zahl der ar­beits­lo­sen Men­schen von März 2017 auf März 2018 um 6,8 Pro­zent re­du­ziert wer­den. Be­son­ders er­freu­lich ist, dass der zu be­ob­ach­tende Rück­gang der Ar­beits­lo­sig­keit ge­genü­ber dem Vor­jah­res­mo­nat wei­ter­hin fast alle Per­so­nen­grup­pen be­trifft. Dem­nach pro­fi­tier­ten von der gu­ten Ent­wick­lung Ju­gend­li­che eben­so, wie Äl­te­re, Lang­zeit­ar­beits­lose oder auch Aus­län­der, de­ren Ar­beits­lo­sig­keit auf­grund der Flucht­mi­gra­tion zu­letzt stark zu­ge­nom­men hat­te. Die Zahl der of­fe­nen Stel­len, die von den Job­cen­tern und Ar­beit­s­agen­tu­ren in OWL an­ge­bo­ten wer­den konn­ten, lag auch im März auf ei­nem Höchst­stand. Mit 21.397 freien Stel­len stan­den den Su­chen­den ü­ber 3.400 of­fene Stel­len mehr zur Ver­fü­gung, als noch vor ei­nem Jahr. Gleich­zei­tig sta­gnierte die Zahl der von den Ar­beit­ge­bern in der Re­gion ge­mel­de­ten neuen Stel­len im März auf ho­hem Ni­veau. Da­bei zei­gen sich al­ler­dings starke Un­ter­schiede zwi­schen den Ge­bie­ten in OWL.

