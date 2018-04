Öffentliches Eigentum

Promileben zwischen Allgemeinbesitz und Intimsphäre

Bad Sal­zu­flen (g­b). Sind Pro­mi­nente öf­fent­li­ches Ei­gen­tum oder ha­ben sie ein Recht auf Pri­vat­le­ben? Der be­liebte Nach­rich­ten­spre­cher Geoffrey Ham­mond (Rai­ner Hu­nold) hat ein Buch ge­schrie­ben, das nie­man­den in­ter­es­siert. Darü­ber gerät er in Streit mit sei­nem PR-Ma­na­ger Larry de Vries (Ul­rich Ge­bau­er), den er schließ­lich ent­lässt. Un­glück­li­cher­weise ist Larry dro­gensüch­tig, braucht drin­gend Geld und sinnt auf Ra­che. Für seine Ver­gel­tungs­maß­nahme be­nutzt er den 16-jäh­ri­gen Ja­mie (Flo­rian Ap­pe­li­us). Doch am Ende des Stückes öff­net sich die Tür und zeigt den Blick auf den In­tri­gan­ten in ver­fäng­li­cher Si­tua­tion. Bril­lant ge­spielt von drei er­fah­re­nen Schau­spie­lern, die al­le­samt auch durch TV-Se­rien be­kannt sind und sich ge­mein­sam bis Ende März auf Tour be­ge­ben. "Eine wun­der­schöne alte Stadt mit jung­ge­blie­be­nen Men­schen", sagte Ge­bauer im In­ter­view mit Lippe ak­tu­ell zu Bad Sal­zu­flen. Flo­rian Ap­pe­lius hat Schau­spiel stu­diert und wird be­stimmt nicht lange auf ein an­sch­ließen­des En­ga­ge­ment war­ten. Noch stimmt die Che­mie zwi­schen Geoffrey (Rai­ner Hu­nold) und Larry (Ul­rich Ge­bau­er). Fo­to: Beh­rens

vom 31.03.2018 | Ausgabe-Nr. 13B

