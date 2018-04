Der Blick in die Zukunft

Das Kunst-Jahr 2018 der Lippischen Gesellschaft für Kunst (LGfK)

Kreis Lippe (vf­c). Mit ei­ner aus­ge­wo­ge­nen Mi­schung der un­ter­schied­li­chen Bil­den­den Kunst-Spar­ten ge­stal­tet die Lip­pi­sche Ge­sell­schaft für Kunst (LGfK) auch die­ses Jahr wie­der ihr Aus­stel­lungs­jahr. Ne­ben Bild­haue­rei, Ma­le­rei und In­stal­la­tion ist auch die Fo­to­gra­fie ver­tre­ten. Der Schwer­punkt liegt in die­sem Jahr auf Künst­lern der jün­ge­ren Ge­ne­ra­tion; das Gros ist un­ter 40 Jah­ren. "­Ty­pisch für diese Künst­ler-Ge­ne­ra­tion ist ihr Blick ins Un­ge­wis­se, die am­bi­va­lente Hal­tung ge­genü­ber der Zu­kunft spie­gelt sich in ih­ren Wer­ken wi­der", er­läu­tert Al­mut Schmer­sahl, Vor­sit­zende der LGfK. Die Aus­stel­lun­gen fin­den statt im Det­mol­der Schloss, mit Aus­nahme "­Jo­rinde Voig­t" im Ei­chen­mül­ler­haus Lem­go. Ein­tritt frei. Zu den je­wei­li­gen Aus­stel­lungs­eröff­nun­gen (Be­ginn 11.30 Uhr) wer­den ne­ben ei­nem aus­ge­wähl­ten Kunst­sach­ver­stän­di­gen, der in das je­wei­lige Œu­vre und Werk ein­führt, auch der Künst­ler bzw. die Künst­le­rin per­sön­lich an­we­send sein.

vom 31.03.2018 | Ausgabe-Nr. 13B

Drucken | Versenden