Thomas Quasthoff und das Jazz-Duo Shawn & The Wolf

Det­mold (la). Ein Stimm­wun­der und Aus­nah­mesän­ger tut sich mit ei­nem außer­ge­wöhn­li­chen Jazz-Duo zu­sam­men, um beim Be­ne­fiz­kon­zert am Sams­tag, 7. April, das Pu­bli­kum im Kon­zert­haus der Hoch­schule für Mu­sik ab 19.30 Uhr mit fas­zi­nie­ren­der und mit­reißen­der Mu­sik aus der Welt des Jazz zu be­geis­tern. Kar­ten sind zum Preis von 30 Euro bei freier Platz­wahl sind an der Abend­kasse er­hält­lich.

Tho­mas Quast­hoff gilt als ei­ner der be­mer­kens­wer­tes­ten Sän­ger sei­ner Ge­ne­ra­tion und ver­steht es spie­lend, das Pu­bli­kum seine Liebe zur Mu­sik spüren zu las­sen. "Ich will die Men­schen auf höchs­tem Ni­veau un­ter­hal­ten – nur schön sin­gen, hätte mir nicht ge­reicht." Das in­spi­rie­rende Jazz-Duo Shawn & The Wolf mit der un­ge­wöhn­li­chen In­stru­men­ten-Kom­bi­na­tion Po­saune und Gi­tarre kom­plet­tie­ren die Stimme von Quast­hoff zu ei­nem ein­zig­ar­ti­gen Mu­si­ker­leb­nis. Die Ver­an­stal­tung von Be­ne­fiz­kon­zer­ten gehört seit vie­len Jah­ren zu den ka­ri­ta­ti­ven Auf­ga­ben, de­nen sich die Li­ons Clubs Det­mold und Det­mold-Re­si­denz ge­mein­sam stel­len. Der Er­lös des dies­jäh­ri­gen Kon­zer­tes fließt wie­der in ver­schie­dene so­ziale und mu­si­ka­li­sche Pro­jekte in Lip­pe. Die Prä­si­den­ten der bei­den Clubs, Wil­fried West­phal und Dr. Wolf­gang Il­lers, freuen sich, viele Mu­sik­in­ter­es­sierte be­grüßen zu dür­fen.

