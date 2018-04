Führungen am Hermann

Denkmalstiftung bietet interessante Fakten

Kreis Lip­pe/­Det­mold. Seit 2016 Jahr hat die Denk­mal-Stif­tung des Lan­des­ver­ban­des Lippe eine Führung im Pro­gramm, die sich dem Bau des Her­manns­denk­mals wid­met: "­Stein­hau­er, Kup­fer­schmiede und Ernst von Ban- del – Wie kam das Denk­mal auf den So­ckel?" Das Team der Gäs­te­füh­rer hat wei­tere in­ter­essante Fak­ten zu die­sem Thema re­cher­chiert und die Führung ü­ber­ar­bei­tet.

Bei der Führung fol­gen die Teil­neh­mer den Spu­ren Ernst von Ban­dels und er­fah­ren Fak­ten, Ge­schich­ten und An­ek­do­ten rund um die mehr als 37jäh­rige Bau­zeit des Denk­mals. Sie ent­de­cken Ori­gi­nal- schau­plätze wie die stei­ner­nen Zei­chen­ti­sche, den Stein­bruch, aus dem die Steine für den So­ckel des Denk­mals ge­hauen wur­den, und die Ban­del­hüt­te. An­sch­ließend kann die Platt­form des Denk­mals be­stie­gen und ein Blick ins In­nere – ein Be­reich, der für Be­su­che­rin­nen und Be­su­cher in der Re­gel nicht zugäng­lich ist – ge­wor­fen wer­den. "­Stein­hau­er, Kup­fer­schmiede und Ernst von Ban­del – Wie kam das Denk­mal auf den So­ckel?" Nächste Ter­mine sind am Os­ter­sams­tag, 31. März , Os­ter­sonn­tag, 1. April so­wie am Os­ter­mon­tag, 2. April. Wei­tere Ter­mine un­ter "ww­w.her­manns­denk­mal.­de". Treff­punkt zu den den etwa einstün­di­gen Führun­gen ist je­weils um 11 Uhr an der Tou­rist-Info am Her­manns­denk­mal. Die Kos­ten be­tra­gen 6 Euro für Er­wach­sene und 3 Euro für Kin­der.

vom 31.03.2018 | Ausgabe-Nr. 13B

Drucken | Versenden