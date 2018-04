Zweites Kin-Ball-Turnier in Detmold

Dynamik und Fairness prägten Event am Tag gegen Rassismus

Kreis Lip­pe/­Det­mold. Un­zäh­lige Spra­chen, acht Teams, drei Mann­schaf­ten pro Spiel, ein großer Ball und ein Ziel: Den sport­li­chen Er­folg mit Fair­ness, To­le­ranz und ge­leb­ter Viel­heit zu ver­ei­nen. Die Ko­ope­ra­ti­ons­part­ner NRW-Weltof­fen in Lip­pe, das Kom­mu­nale In­te­gra­ti­ons­zen­trum des Krei­ses Lippe (KI) und der Kreiss­port­bund Lippe (KSB) stell­ten ge­mein­sam mit dem Diet­rich-Bon­ho­ef­fer-Be­rufs­kol­leg (DBB) nun zum zwei­ten Mal ein Kin-Ball-Tur­nier auf die Bei­ne.

Das Tur­nier war be­wusst als Ak­tion zum in­ter­na­tio­na­len Tag ge­gen Ras­sis­mus ge­plant wor­den. "Das war die Leitidee fürs Tur­nier. Fair­play, un­ab­hän­gig von Ge­schlecht, Al­ter und Her­kunft soll bei al­ler Leis­tungs­be­reit­schaft und großem Spielein­satz ge­lebt wer­den", be­tont Sa­scha Schmit­tutz von NRW-Weltof­fen. Und das funk­tio­nierte auch: "­Ge­rade in den ge­misch­ten Grup­pen wur­den Kli­schees durch­bro­chen", so seine Fest­stel­lung. Zu Be­ginn des Tur­niers ü­ber­brachte die Lei­te­rin des Fach­diens­tes So­zia­les und In­te­gra­tion, Sa­bine Bei­ne, die Grüße des Land­rats. Sie dankte den Or­ga­ni­sa­to­ren und be­ton­te, dass Sport eine Spra­che sei, die je­der ver­ste­he. Er sei da­her ein gu­tes Mit­tel zur in­ter­kul­tu­rel­len Be­geg­nung und zum ge­gen­sei­ti­gen Ken­nen­ler­nen. Der Prä­si­dent des KSB, Wil­fried Star­ke, hob auf die Fair­ness im Sport ab und ver­deut­lich­te, dass man bei ei­nem Teamsport wie Kin-Ball nur ge­mein­sam er­folg­reich sein kön­ne. Bei dem Tur­nier in der Sport­halle des DBB zeigte sich in sport­li­cher Hin­sicht eine deut­li­che Leis­tungs­stei­ge­rung. "Es war ein sehr dy­na­mi­sches Tur­nier und man sah, dass die Teams sich vor­be­rei­tet ha­ben und die Mann­schaf­ten, die das zweite Mal da­bei wa­ren, auf ihre be­reits ge­sam­melte Er­fah­rung zurück­grei­fen konn­ten", er­klärt Tho­mas Frank vom KI. So habe es im Vor­feld die Mög­lich­keit ge­ge­ben, die Bälle aus­zu­lei­hen und sich mit den Re­geln aus­ein­an­der­zu­set­zen. Den ers­ten Platz des Tur­niers ge­wann die Mann­schaft des Fe­lix-Fe­chen­bach-Be­rufs­kol­legs aus Det­mold. Ü­ber­reicht wurde ih­nen ein Glo­bus­po­kal, der die Weltof­fen­heit des Tur­niers sym­bo­li­sier­te. Der Fair­ness­po­kal ging an das Team Pi aus Oer­ling­hau­sen.

vom 31.03.2018 | Ausgabe-Nr. 13B

