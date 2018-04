Lippe will die Dörfer stärken

Thomas Cleve steht lippischen Orten als Dorfcoach zur Seite

Kreis Lip­pe/­Det­mold (la). Op­ti­mal als Nah­er­ho­lungs­ort, at­trak­ti­ver Wohn­ort ge­rade für junge Fa­mi­lien und noch dazu eine starke Ge­mein­schaft, die nie­man­den al­lein lässt: Lip­pi­sche Dör­fer kön­nen auf vie­len Ebe­nen punk­ten. "­Die Dör­fer gehören fest zum lip­pi­schen Land­schafts­bild und zu un­se­rer Iden­ti­tät. Da­mit wir sie als idyl­li­sche und gleich­zei­tig le­ben­dige Orte in Lippe er­hal­ten, müs­sen wir neue Stra­te­gien und Lö­sun­gen ent­wi­ckeln. Die Dor­f­ent­wick­lung ist des­halb auch fes­ter Be­stand­teil des Zu­kunfts­kon­zepts Lippe 2025", be­tont Land­rat Dr. Axel Leh­mann. Um die­ses Ziel zu er­rei­chen, hat der Kreis Lippe jetzt eine "­Be­ra­tungs­stelle Länd­li­cher Raum­" ein­ge­rich­tet. Neuer "­Dorf­coach" auf die­ser Stelle wird Tho­mas Cle­ve, ehe­mals Lei­ter der Un­te­ren Na­tur­schutz­behörde beim Kreis Lip­pe. Als Dorf­coach wird es seine Auf­gabe sein, die kon­ti­nu­ier­li­che Un­ter­stüt­zung der Dör­fer in Lippe zu ü­ber­neh­men. Mit den Städ­ten und Ge­mein­den sol­len Ideen ent­wi­ckelt und Stra­te­gien ent­wor­fen wer­den, um die lip­pi­schen Dör­fer zu stär­ken und zu un­ter­stüt­zen. Dazu gehört auch, Maß­nah­men für eine zu­kunfts­si­chern­de, ko­ope­ra­tive Dor­fer­hal­tungs- und -ent­wick­lungs­stra­te­gie in Lippe ge­mein­sam um­zu­set­zen. Tho­mas Cleve kann da­bei auf seine Er­fah­run­gen als lang­jäh­ri­ger Vor­sit­zen­der der Kreis­be­wer­tungs­kom­mis­sion "Un­ser Dorf hat Zu­kunft" zurück­grei­fen: "Er kennt die Sor­gen und Nöte, aber auch die Stär­ken der Bür­ger in den lip­pi­schen Dör­fern", er­klärt Jür­gen Kohl­ha­gen, Lei­ter des Be­reichs Kreis­ent­wick­lung beim Kreis Lip­pe, die Ent­schei­dung, Tho­mas Cleve die Auf­ga­ben des Dorf­coa­ches an­zu­ver­trau­en. Zum Hin­ter­grund: In der Ver­gan­gen­heit gab es be­reits ei­nige Pro­jekte vom Kreis Lip­pe, wie das Leer­stands­ma­na­ge­ment oder den Kreis­wett­be­werb "Un­ser Dorf hat Zu­kunft", so­wie Ko­ope­ra­ti­ons­pro­jekte mit den Kom­mu­nen, wie zum Bei­spiel das "I­LEK" (In­te­grier­tes Länd­li­ches Ent­wick­lungs­kon­zept) oder die von NRW und EU ge­för­der­ten "Lea­der"-Pro­jek­te. Die Er­fah­run­gen aus die­sen Pro­jek­ten leg­ten die Ein­rich­tung ei­ner "­Be­ra­tungs­stelle länd­li­cher Raum­" als neuen fes­ten Be­stand­teil der Kreis­ent­wick­lung na­he. Mit die­ser ge­ziel­ten Un­ter­stüt­zung von dör­f­li­chem En­ga­ge­ment durch den "­Dorf­coach" des Krei­ses soll un­ter an­de­rem die Zu­sam­men­ar­beit der Dör­fer un­ter­ein­an­der ge­stärkt wer­den, um so Syn­er­gie­ef­fekte zu er­zeu­gen und zu nut­zen. Wei­tere Auf­ga­ben­schwer­punkte sind bei­spiels­weise die För­de­rung und Un­ter­stüt­zung des eh­ren­amt­li­chen En­ga­ge­ments, Stär­kung der Iden­ti­fi­ka­tion so­wie die Ver­mark­tung als Orte für Er­ho­lung, Frei­zeit und Woh­nen. Für diese The­men­fel­der ist Tho­mas Cleve als "­Dorf­coach" zen­tra­ler An­sprech­part­ner in der Kreis­ent­wick­lung beim Kreis Lip­pe. Er ist te­le­fo­nisch un­ter der Ruf­num­mer (05231) 62-5510 oder per E-Mail un­ter "t.cle­ve@­kreis-lip­pe.­de" er­reich­bar.

vom 31.03.2018 | Ausgabe-Nr. 13B

