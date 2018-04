Frühlingsfest in der Innenstadt

Start des Flohmarkts entlang des Friedrichstaler Kanals

Det­mold (js). Am nächs­ten Wo­chen­ende wird in der Det­mol­der In­nen­stadt wie­der viel los sein. Denn dann fin­det das Früh­lings­fest der Wer­be­ge­mein­schaft ge­mein­sam mit der städ­ti­schen Früh­jahrs­kir­mes statt. Die Zu­sam­men­le­gung der bei­den Ver­an­stal­tun­gen jährt sich in die­sem Jahr zum drit­ten Mal. Während das Früh­lings­fest mit ei­nem bun­ten Un­ter­hal­tungs­pro­gramm in der Fußgän­ger­zone auf­war­tet, kon­zen­triert sich der Rum­mel auf das Ro­sen­tal und den Bruch­berg.

Auf dem "klei­nen Mark­t" gas­tiert Pup­pen­spie­ler Uwe Na­tus alias "­Papa Clow­ni" mit sei­nem Kin­der­jahr­markt. Auch zieht sich wie­der eine Au­to­meile der ver­schie­de­nen Au­tohäu­ser durch die Lange Straße. Den Auf­takt für das Früh­lings­fest macht wie je­des Jahr der be­liebte Floh­markt am Sams­tag ent­lang des Fried­richs­ta­ler Ka­nals, von der Obe­ren Mühle bis zum Thea­ter. Wenn das Wet­ter mit­spielt, wird dann auch der ver­kaufsof­fene Sonn­tag die Scha­ren in die Stadt zie­hen. Heinz Ho­ley, der Vor­sit­zende der Wer­be­ge­mein­schaft freut sich, dass die Stadt­ver­kehr Det­mold GmbH an die­sem Tag kos­ten­lo­ses Bus­fah­ren an­bie­tet. Die Früh­jahrs­kir­mes be­ginnt be­reits am Frei­tag. Bis Mon­tag kön­nen die Be­su­cher sich dann ü­ber ver­schie­dene Fahr­ge­schäf­te, Spiel- und Es­sens­bu­den und "f­lie­gende Händ­ler" freu­en.

vom 31.03.2018 | Ausgabe-Nr. 13B

