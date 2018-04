Decarli erhält Umweltpreis

Umweltzentrum blickt zufrieden auf 2017 zurück

Ge­ehrt: Chri­stof De­carli (rechts) er­hält für sein En­ga­ge­ment in der Heer­ser Mühle den dies­jäh­ri­gen Um­welt­preis. Der stell­ver­tre­tende Vor­sit­zende des Ver­eins, Lo­thar Vogt, ü­ber­reicht ihm ne­ben ei­nem Blu­men­kas­ten auch einen Rei­se­füh­rer für Slo­we­ni­en. Fo­to: Ho­bein

Bad Sal­zu­flen-Schöt­mar (d­hob). Bei der Jah­res­haupt­ver­samm­lung des Um­welt­zen­trums Heer­ser Mühle (U­WZ) blickte Ge­schäfts­füh­rer Ul­rich Ka­minsky in der letz­ten Wo­che auf ein er­folg­rei­ches Jahr zurück. Stolz war er ins­be­son­dere auf die 705 Mit­glie­der des Ver­eins, was ei­ner Ver­dop­pe­lung in­ner­halb von nur zehn Jah­ren ent­spricht. "Während an­dere Ver­eine Mit­glie­der ver­lie­ren, ge­win­nen wir wel­che da­zu", freute sich Ul­rich Ka­mins­ky. Der Ge­schäfts­füh­rer macht die Ein­tritte un­ter an­de­rem am ge­plan­ten Neu­bau der B 239 und dem da­mit ver­bun­de­nen Wi­der­stand fest. "Das wird ein har­ter Kampf und ich werde mich vollends dafür ein­set­zen", be­tonte Ka­mins­ky. Bis­her habe er noch kein Pro­jekt in die­ser Di­men­sion er­lebt, bei der in Um­welt und Na­tur so stark ein­ge­grif­fen wer­de. "Das Gelände des UWZ wird nach­hal­tig ver­klei­nert und in Tei­len zer­stör­t", ist er sich si­cher.

Trotz der Sor­gen rund um den Neu­bau der Bun­dess­traße blickt das Team des Um­welt­zen­trums auf ein er­folg­rei­ches Jahr zurück. So ha­ben ü­ber 10.000 Be­su­cher an Ver­an­stal­tun­gen und Ak­tio­nen teil­ge­nom­men. "Da­rin sind die zahl­rei­chen Wo­chen­end­be­su­cher noch nicht ein­mal er­fasst", er­klärte Lo­thar Vogt, stell­ver­tre­ten­der Vor­sit­zen­der des Ver­eins. Auch der Um­welt­tag sei mit 6.000 Be­su­chern trotz des Re­gens ein Er­folg ge­we­sen. In die­sem Jahr wird der be­liebte Um­welt­tag je­doch et­was klei­ner aus­fal­len. "Wir sind bei der Ver­an­stal­tungs­tech­nik an un­se­ren Gren­zen an­ge­kom­men. Mehr ist ein­fach nicht mög­lich, des­we­gen re­du­zie­ren wir et­was", sagte Ul­rich Ka­mins­ky. So wird sich der 29. Um­welt­tag im Juni auf das Gelände hin­ter der Brücke, rund um das Mühlen­ge­bäu­de, kon­zen­trie­ren. Auch soll es eine Bühne we­ni­ger ge­ben und auf­grund des ge­rin­ge­ren Plat­zes auch et­was we­ni­ger Aus­stel­ler. "Für einen Ver­ein un­se­rer Größen­ord­nung ist es ein Kraftakt, den Um­welt­tag zu stem­men. Wir freuen uns drauf und er wird wie­der schön wer­den", ist der UWZ-Ge­schäfts­füh­rer ü­ber­zeugt. Den dies­jäh­ri­gen Um­welt­preis hat am Don­ners­tag­abend Chri­stof De­carli er­hal­ten. Lo­thar Vogt lobte den in­zwi­schen nach Han­no­ver ver­zo­ge­nen, ehe­ma­li­gen Volks­hoch­schul­di­rek­tor für sein En­ga­ge­ment. "Er hat von Be­ginn an die Zu­sam­men­ar­beit zwi­schen der VHS und dem Um­welt­zen­trum ge­för­dert. Sei­nem Ein­satz ist es zu ver­dan­ken, dass Bad Sal­zu­flen ein Re­pair­café hat", lobte der stell­ver­tre­tende UWZ-Vor­sit­zen­de. Trotz der räum­li­chen Di­stanz sei er auch ü­ber seine Zeit in Bad Sal­zu­flen hin­aus dem Um­welt­zen­trum ver­bun­den ge­blie­ben. De­car­li, der sich auf ei­ge­nen Wunsch hin als ma­te­ri­el­len Preis für einen Rei­se­füh­rer ü­ber Slo­we­nien ent­schied, re­fe­rierte später noch zum The­ma: "­Die Um­welt kre­piert zu lei­se". Hof­fent­lich kein heim­li­ches Vor­zei­chen beim Wi­der­stand ge­gen den B 239-Neu­bau.

31.03.2018 | Ausgabe-Nr. 13B

