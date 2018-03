Flyer: Offene Gärten in Lippe 2018

Kreis Lip­pe. Mit Früh­lings­an­fang ist der Flyer der Of­fe­nen Gär­ten in Lippe 2018 er­schie­nen. Er liegt in Ge­mein­de­büros, Ra­thäu­sern und Tou­rist-In­for­ma­tio­nen der lip­pi­schen Städte und Kom­mu­nen aus, außer­dem ist er in vie­len Ge­schäf­ten und öf­fent­li­chen Aus­la­ge­stel­len zu be­kom­men. Die Ak­tion "Of­fene Gär­ten in Lip­pe" wird in die­sem Jahr von Mai bis Sep­tem­ber den Zu­gang zu ins­ge­samt 27 lip­pi­schen Gär­ten er­mög­li­chen. Die Teil­neh­mer der In­itia­tive wech­seln in je­der Sai­son, in die­sem Jahr sind drei neue Gär­ten dazu ge­kom­men. Ins­ge­samt war­tet eine große Viel­falt an pri­va­ten grü­nen Oa­sen auf in­ter­es­sierte Be­su­cher. Wann wel­cher Gar­ten geöff­net ist und was die Be­su­cher er­war­tet, ist im Flyer "Of­fene Gär­ten in Lippe 2018" nach­zu­le­sen. Alle In­for­ma­tio­nen der Bro­schüre, zu­sätz­li­che Fo­tos und wei­tere In­fos ste­hen auf der Ho­me­page un­ter ww­w.of­fene-gaer­ten-lip­pe.de zur Ver­fü­gung. Dort kann die Bro­schüre auch her­un­ter­ge­la­den wer­den, falls sie ver­grif­fen ist.

vom 28.03.2018 | Ausgabe-Nr. 13A

