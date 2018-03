Förderung der Jugendarbeit

Stiftung zeichnet jugendliche Sportler mit Sonderpreis aus

Kreis Lip­pe/­Bad Sal­zu­flen. Es braucht viel Dis­zi­plin, Durch­hal­te­ver­mö­gen, Be­geis­te­rung und vor al­lem einen großen Wil­len, sport­li­che Höchst­leis­tun­gen zu er­brin­gen. Aus die­sem Grund ist es sehr er­freu­lich, dass die Stadt Bad Sal­zu­flen ihre sport­lich Ak­ti­ven jähr­lich auf ei­ner of­fi­zi­el­len "S­port­ler­eh­rung" lo­bend her­vor­hebt und be­son­ders en­ga­gierte Mit­glie­der der Sport­ver­eine aus­zeich­net. Die Stif­tung "Ohne Fleiß kein Preis" hat sich in die­sem Jahr erst­ma­lig an der Sport­ler­eh­rung be­tei­ligt und ei­gens für die­sen An­lass einen Son­der­preis aus­ge­lobt. Acht Ver­eine aus Bad Sal­zu­flen be­zie­hungs­weise mit Sport­stät­ten in Bad Sal­zu­flen er­hiel­ten je 500 Euro För­der­geld für ihre Ju­gend­ar­beit.

"Hin­ter­grund wa­ren die her­aus­ra­gen­den sport­li­chen Leis­tun­gen der ju­gend­li­chen Mit­glie­der im Rah­men der Ein­zel- und Mann­schafts­wett­be­wer­be.", er­läu­tert Jörg Herr­mann, Vor­sit­zen­der des Bei­rats der Stif­tung, der zu­sam­men mit Dr. A. Hein­rike Heil, eben­falls Bei­rats­mit­glied und Ge­schäfts­füh­re­rin, den Preis an die Ver­eine ü­ber­ge­ben hat. "Wir ha­ben im Bei­rat ü­ber­legt, wie wir un­ser Preis­geld am bes­ten ver­ge­ben.", be­rich­tet Dr. Heil. "Wir ha­ben dann ge­mein­schaft­lich ent­schie­den, dass die Ju­gend­li­chen am meis­ten da­von ha­ben, wenn das Geld all­ge­mein der Ju­gend­ar­beit zu­fließt.", er­gänzt Herr­mann. So könne das För­der­geld bei­spiels­weise für be­son­dere An­schaf­fun­gen, einen ge­mein­sa­men Aus­flug oder sons­tige Un­ter­neh­mun­gen ein­ge­setzt wer­den, schla­gen beide vor. Einen Son­der­preis der Stif­tung "Ohne Fleiß kein Preis" er­hiel­ten der Rad­sport­ver­ein Knet­ter­heide e.V., der LG Lage Det­mold Bad Sal­zu­flen e.V., der MC Wüs­ten e.V. im DMV, der Wushu & Kampf­kunst Club Lippe e.V., der Sho­to­kan Ka­rate Dojo Bad Sal­zu­flen e.V., der Wurftau­ben­club Bad Sal­zu­flen und die Schüt­zen­ge­sell­schaft Bad Sal­zu­flen so­wie der CVJM Syl­bach e.V. Die Stif­tung "Ohne Fleiß kein Preis" zeich­net Schü­le­rin­nen und Schü­ler nicht nur für ihre sport­li­chen Leis­tun­gen aus, son­dern berück­sich­tigt bei ih­rer Aus­wahl auch be­son­de­res En­ga­ge­ment im so­zia­len Be­reich, Leis­tun­gen auf mu­si­ka­li­scher Ebene u.v.m. "Wir wür­den uns freu­en, wenn uns auch zukünf­tig aus Bad Sal­zu­flen be­son­dere Leis­tun­gen von Schü­le­rin­nen und Schü­ler mit­ge­teilt wer­den, so­dass wir wei­ter­hin junge Men­schen in ih­rem En­ga­ge­ment bestär­ken und wei­ter mo­ti­vie­ren kön­nen.", schließen Herr­mann und Dr. Heil mit ei­nem Auf­ruf.

vom 28.03.2018 | Ausgabe-Nr. 13A

