Hohe Trinkwasserqualität für Detmold

In Ber­le­beck wird eine neue Trink­was­ser­auf­be­rei­tungs­an­lage ge­baut, die die alte An­lage an der Pa­der­bor­ner Straße er­set­zen wird. Für rund 3.000 Haus­halte wer­den dann Ende des Jah­res gut 400.000 Li­ter Trink­was­ser in bes­ter Qua­lität auf­be­rei­tet. Die Kos­ten dafür wer­den bei rund ei­ner hal­ben Mil­lion Euro lie­gen. 1,8 Mil­lio­nen Euro hin­ge­gen kos­tet die Er­neue­rung des Trink­was­ser­hoch­behäl­ters "­Mei­er­ber­g" in Rich­tung Mo­se­beck. Auch hier hat man sich dafür ent­schie­den, an­statt ei­ner Sa­nie­rung, den Behäl­ter durch eine völ­lig neue An­lage zu er­set­zen. In­no­va­tive Sa­nie­rung ­des Trink­was­ser­net­zes Die Trink­was­ser­haupt­lei­tung im Ver­lauf der Pa­der­bor­ner Straße soll wei­ter sa­niert wer­den. Hier set­zen die Stadt­werke wei­ter auf das In­li­ner-Ver­fah­ren. Da­bei wird ein fle­xibler Hoch­druck­schlauch in die be­ste­hende Trink­was­ser­lei­tung ein­ge­zo­gen und ver­hin­dert so den Auf­bruch der Straße, ganz zur Freude der Au­to­fah­rer. Stei­ge­rung der ­Ver­sor­gungs­si­cher­heit Die Um­spann­werke in Hei­li­gen­kir­chen und Pin­nei­chen er­hal­ten neue Leis­tungs­trans­for­ma­to­ren. "Dass ist auch not­wen­dig", so der tech­ni­sche Lei­ter, "­denn die al­ten Trans­for­ma­to­ren ha­ben be­reits das Ende ihre tech­ni­schen Le­bens­dauer er­reicht". Hier wird die In­ves­ti­ti­ons­s­umme bei rund 1 Mil­lion Euro lie­gen. Der Her­mann - Noch bis Juni ohne Strom Die durch den Sturm "Frie­de­ri­ke" be­schä­digte Strom­lei­tung zum Her­manns­denk­mal wird bis zum Som­mer neu ge­legt. Die alte Lei­tung von 1936 kann auf Grund ih­rer Trasse di­rekt durch den Wald nicht re­pa­riert wer­den. Die Strom­ver­sor­gung wird zukünf­tig ü­ber die Denk­mal­straße er­fol­gen. Aus­bau der La­de­sta­tio­nen für E-Fahr­zeuge In die­sem Jahr wird es fünf neue La­de­sta­tio­nen ge­ben: 1. Det­mol­der Wohn­bau, Grün­straße/Her­ber­hau­ser Straße 2. Lip­pi­sche Lan­des­kir­che, Leo­pold­straße 3. Aqua­lip, Ge­org-Weerth-Straße 4. Park­platz Sport­halle Diet­rich-Bon­ho­ef­fer-Kol­leg, Wit­te­kind­straße 5. Evan­ge­lisch-lu­the­ri­sche Kir­chen­ge­meinde Hid­de­sen, Im Kampe High­light: En­ten­ren­nen mit Maus­ver­an­stal­tung - App­mold mit neuen Funk­tio­nen Am 28. April wird es am Schloß­gra­ben ein En­ten­ren­nen ge­ben. Die Stadt­werke ha­ben dafür ex­klu­siv 5.000 Her­man­nen­ten ent­wi­ckelt, mit der die Det­mol­der ins Ren­nen ge­hen kön­nen. An­sch­ließend ver­wan­delt sich der Det­mol­der Schloßpark in eine bunte Event­mei­le. Die be­kannte WDR Maus wird mit ih­ren "Lach- und Sach­ge­schich­ten" für Un­ter­hal­tung sor­gen. Die Her­man­nente wird ab dem 3. April für 3,50 Euro an fol­gen­den Stel­len zu kau­fen sein: Kun­den­zen­trum Stadt­werke Det­mold, Aqua­lip, Tou­ris­t­in­fo, Lip­pi­sche Lan­des­zei­tung Pau­li­nen­straße, Kom­pe­tenz­zen­trum Wan­dern WALK am Her­mann und im Kli­ni­kum Det­mold. 1 Euro des Er­lö­ses der Her­ma­nente wer­den an die Det­mol­der Kli­nik Clowns ge­hen.

vom 28.03.2018 | Ausgabe-Nr. 13A

