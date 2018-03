Stadtwerke investieren weiter in hohe Trinkwasserqualität

Großes Entenrennen bildet das Highlight im Frühjahr

Det­mold (js). Da­mit die Trink­was­ser­qua­lität wei­ter­hin ver­bes­sert wird, wol­len die Stadt­werke Det­mold in die­sem Jahr kräf­tig in die Auf­be­rei­tungs­an­la­gen, so­wie in die Sa­nie­rung der Trink­was­ser­lei­tun­gen in­ves­tie­ren. Außer­dem set­zen sie auch in den kom­men­den Jah­ren wei­ter in die Ener­gie­ver­sor­gung mit Per­spek­tive und den Kli­ma­schutz. Wei­tere In­ves­ti­tio­nen wer­den in die Mo­der­ni­sie­rung und Pflege be­ste­hen­der Netze und An­la­gen ge­hen. Am 28. April wird es in der In­nen­stadt ein En­ten­ren­nen mit ei­gens von den Stadt­wer­ken ent­wor­fe­nen Her­man­nen­ten ge­ben, das von ei­nem bun­ten Un­ter­hal­tungs­pro­gramm be­glei­tet wird. Wei­ter auf Seite 2

vom 28.03.2018 | Ausgabe-Nr. 13A

