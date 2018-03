Informationen zum Weltwassertag

Der Welt­was­ser­tag fin­det seit 1993 jähr­lich statt. Er wurde an­läss­lich der UN-Welt­kon­fe­renz "Um­welt und Ent­wick­lung" 1992 in Rio de Ja­neiro ins Le­ben ge­ru­fen. Der Welt­was­ser­tag steht im­mer un­ter ei­nem be­stimm­ten Mot­to. Das Thema in die­sem Jahr ist "­Was­ser natür­lich be­wirt­schaf­ten". Da­mit sol­len na­tur­ba­sierte Lö­sun­gen wie das Wie­der­auf­fors­ten, Nut­zung von Feucht­ge­bie­ten und ge­zielte Grund­was­ser­an­rei­che­rung eine wich­tige Rolle bei der Ver­bes­se­rung von Was­ser­ver­sor­gung und -qua­lität spie­len. Ziel des Welt­was­ser­tags ist es, ins­be­son­dere die breite Öf­fent­lich­keit auf diese glo­ba­len Ziel­set­zun­gen und ihre lo­kale Be­deu­tung hin­zu­wei­sen. Da­her wid­men sich an die­sem Tag viele Staa­ten mit Ak­tio­nen ganz dem Thema Was­ser.

vom 28.03.2018 | Ausgabe-Nr. 13A

Drucken | Versenden