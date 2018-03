Fakten über Wasser

Der Mensch be­steht zu 60-70 Pro­zent aus Was­ser. Die Erde ist zu 70 Pro­zent mit Was­ser be­deckt. Aber nur 3 Pro­zent da­von sind Süß­was­ser und da­mit für den Mensch nutz­bar. Der Mensch kann ohne Was­ser nur we­nige Tage ü­ber­le­ben. Ge­schätzt 1,8 Mil­li­ar­den Men­schen ver­fü­gen nicht ü­ber sau­be­res Was­ser. Un­ge­fähr 200 Kin­der ver­lie­ren pro Stunde auf Grund von ver­seuch­tem Was­ser ihr Le­ben. Enorm viel Was­ser benötigt man zur Her­stel­lung von Le­bens­mit­teln. So sind es bei ei­nem Kilo Brot et­was 1.000 Li­ter und selbst für eine Tasse Kaf­fee benötigt man schon 140 Li­ter. Im Durch­schnitt ver­brau­chen die Deut­schen 130 Li­ter Was­ser am Tag. In Det­mold liegt der Schnitt bei 123 Li­tern. Das meiste Was­ser wird für die Toi­let­ten­spü­lung (39,4 Li­ter täg­lich) und das Ba­den be­zie­hungs­weise Du­schen (36,9 Li­ter täg­lich) ver­braucht. Der Was­ser­ver­brauch hat sich seit 1940 etwa ver­vier­facht. Die Welt­be­völ­ke­rung da­ge­gen nur ver­dop­pelt. Was­ser ist ein Mul­ti­ta­lent, denn es kommt in al­len Ag­gre­gat­zu­stän­den natür­lich vor: flüs­sig, ge­fro­ren fest und als Gas, in Form von Dampf. Bei uns dreht man ein­fach den Was­ser­hahn auf, in an­de­ren Län­dern hin­ge­gen wer­den täg­lich gut 200 Mil­lio­nen Stun­den da­mit zu­ge­bracht, Was­ser zu ho­len. Seit 2010 ist das "Recht auf den Zu­gang zu sau­be­rem Was­ser" im UN-Men­schen­rechts­ab­kom­men ver­an­kert. Sau­be­res Trink­was­ser ist also ein Men­schen­recht.

vom 28.03.2018 | Ausgabe-Nr. 13A

