Ideen zur Gestaltung der Heimat

Bezirksregierung gibt Orientierungshilfen zur Förderung von Projekten in der Region

Kreis Lip­pe/­Det­mold. Gute Ideen und An­sätze zur Ge­stal­tung der Hei­mat vor Ort in den Städ­ten und Ge­mein­den der Re­gion gibt es vie­le. Diese Ideen könn­ten künf­tig mit dem nöti­gen Nach­druck zu Pro­jek­ten um­ge­wan­delt wer­den. Die neue "Re­gio­na­le"-Bro­schüre der Be­zirks­re­gie­rung lie­fert mög­li­chen Pro­jekt­part­nern dazu die nötige Ori­en­tie­rung. Re­gie­rungs­prä­si­den­tin Ma­ri­anne Tho­mann-Stahl hat die Bro­schüre jetzt im Bei­sein von NRW-Hei­mat-, Bau- und Kom­mu­nal­mi­nis­te­rin Ina Schar­ren­bach den Land­räten, Bür­ger­meis­ter(in­ne)n Ost­west­fa­len-Lip­pes in Det­mold ü­ber­ge­ben.

"­Die Be­zirks­re­gie­rung Det­mold hat ei­gens eine För­der­ko­or­di­na­ti­ons­stelle ein­ge­rich­tet und wird die Pro­jekt­part­ner den ge­sam­ten För­der­pro­zess ü­ber be­ra­ten und be­glei­ten – von der ers­ten Ide­enskizze bis zum fer­ti­gen Pro­jek­t", sagte Re­gie­rungs­prä­si­den­tin Ma­ri­anne Tho­mann-Stahl. "Da­mit ha­ben wir die Vor­aus­set­zung ge­schaf­fen, den "Re­gio­na­le"-Pro­zess ge­mein­sam mit der Ost­west­fa­len-Lippe GbmH zu ei­ner Er­folgs­ge­schichte zu ent­wi­ckeln." Mi­nis­te­rin Ina Schar­ren­bach: "­Die Lan­des­re­gie­rung wird in den kom­men­den fünf Jah­ren ü­ber fünf Ele­mente die Ge­stal­tung der Hei­mat vor Ort, in Städ­ten und Ge­mein­den und in den Re­gio­nen för­dern. Mit dem kla­ren Be­kennt­nis der Lan­des­re­gie­rung zum Er­halt des his­to­risch-kul­tu­rel­len Er­bes un­se­res Lan­des, das sei­nen Aus­druck un­ter an­de­rem in ei­ner Ver­stär­kung der für den Denk­mal­schutz zur Ver­fü­gung ste­hen­den Lan­des­mit­teln fin­det, und ne­ben Städ­te­bauför­de­rung wer­den wir im Lan­des­haus­halt bis 2021 ü­ber 100 Mil­lio­nen Euro für die Ge­stal­tung von Hei­mat zur Ver­fü­gung stel­len", sagte die Mi­nis­te­rin bei ih­rem ers­ten Be­such in der Be­zirks­re­gie­rung Det­mold. "Da­mit kön­nen auch re­gio­nale und lo­kale Ak­ti­vitäten im Rah­men der "Re­gio­na­le" ge­för­dert wer­den. Das wird der ge­sam­ten Re­gion noch ein­mal zu­sätz­li­chen Schub ge­ben", so die Mi­nis­te­rin. Die neue "Re­gio­na­le"-För­der­bro­schüre der Be­zirks­re­gie­rung rich­tet sich an mög­li­che Pro­jekt­part­ner: Städ­te, Ge­mein­den, Krei­se, Hoch­schu­len, Kam­mern und al­le, die ü­ber­le­gen, sich in den "Re­gio­na­le"-Pro­zess mit ei­ner Pro­jek­ti­dee ein­zu­brin­gen. Sie gibt einen ers­ten Ü­ber­blick ü­ber die viel­fäl­ti­gen För­der­pro­gramme des Lan­des und des Bun­des so­wie die EU-Struk­tur­fonds. Die Bro­schüre be­nennt An­sprech­part­ner bei der Be­zirks­re­gie­rung und in­for­miert ü­ber die An­ge­bote und Auf­ga­ben der För­der­ko­or­di­na­ti­ons­stel­le. Diese ko­or­di­niert und bün­delt die Kom­pe­ten­zen und Er­fah­run­gen der Be­zirks­re­gie­rung in al­len För­deran­ge­le­gen­hei­ten. "­Die Ide­en­fin­dung hat be­reits be­gon­nen, die Work­sho­preihe der OWL GmbH läuft. Mit der För­der­mit­tel­bro­schüre schaf­fen wir eine gute In­for­ma­ti­ons­ba­sis für alle be­tei­lig­ten Ak­teu­re, um Pro­jekte und Ideen wei­ter kon­kre­ti­sie­ren und qua­li­fi­zie­ren zu kön­nen", sagte Hei­ner Brock­ha­gen, Ge­schäfts­füh­rer der För­der­ko­or­di­na­ti­ons­stelle der Be­zirks­re­gie­rung. Bei der Um­set­zung der "Re­gio­na­le" 2022 ar­bei­ten die Be­zirks­re­gie­rung Det­mold und die Ost­west­fa­len-Lippe GmbH eng zu­sam­men. Die OWL GmbH ist für die Or­ga­ni­sa­tion, Ko­or­di­na­tion und Steue­rung zu­stän­dig und nimmt Pro­jekt­skiz­zen auf. Die Be­zirks­re­gie­rung ü­ber­nimmt alle Aspekte des för­der­recht­li­chen Pro­zes­ses und agiert als Schnitt­stelle zu den Lan­des­mi­nis­te­ri­en. So berät und be­glei­tet die Be­zirks­re­gie­rung die Pro­jekt­trä­ger bei­spiels­weise bei der för­der­kon­for­men Aus­ge­stal­tung, Be­schrei­bung und Wei­ter­ent­wick­lung ih­rer Kon­zepte und Ide­enskiz­zen. Sie bün­delt, ver­netzt und ko­or­di­niert die För­der­ver­fah­ren und stimmt die Pro­jekte mit den Fachres­sorts der Lan­des­re­gie­rung ab.

vom 24.03.2018 | Ausgabe-Nr. 12B

Drucken | Versenden