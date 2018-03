Das Zukunftskonzept im Fokus

SPD spricht mit Netzwerk Lippe über Perspektiven für Langzeitarbeitslose

Kreis Lip­pe. Zu ei­nem in­for­ma­ti­ven Aus­tausch mit der Netz­werk Lippe GmbH traf sich die SPD-Kreis­tags­frak­tion jetzt mit dem Ge­schäfts­füh­rer des Tho­mas Je­ckel und dem Be­reichs­lei­ter Dr. Wolf­gang Sie­ber.

Die Netz­werk Lippe GmbH ist die kom­mu­nale Be­schäf­ti­gungs­för­de­rungs­ge­sell­schaft des Krei­ses Lip­pe. Haupt­auf­gabe ist die Wie­der­ein­glie­de­rung von Ar­beit­su­chen­den in den re­gio­na­len Ar­beits­markt. Im ver­gan­ge­nen Jahr konnte das Netz­werk ü­ber 1000 Ver­mitt­lun­gen in den Ar­beits­markt ver­zeich­nen. Hen­ning Wel­slau, Frak­ti­ons­vor­sit­zen­der der SPD im Kreis­tag sagt da­zu: "­Ar­beit spielt im Le­ben von Men­schen eine zen­trale Rol­le. Sie er­mög­licht die in­di­vi­du­elle Teil­habe an der Ge­sell­schaft und ist da­mit der ent­schei­dende Fak­tor für ein selbst­be­stimm­tes Le­ben und für den so­zia­len Zu­sam­men­halt in un­se­rem Land. Das Netz­werk Lippe leis­tet bei der Ar­beits­ver­mitt­lung, be­zie­hungs­weise der Wie­der­ein­glie­de­rung in den Ar­beits­markt, eine aus­ge­zeich­nete Ar­beit für die Men­schen bei uns im Kreis." Frak­ti­ons­chef Wel­slau lobte das Netz­werk für ihre Ar­beit mit be­son­de­ren Ziel­grup­pen des Ar­beits­mark­tes. Hierzu gehören, Ju­gend­li­che, Äl­te­re, Al­lein­er­zie­hen­de, Men­schen mit Be­hin­de­rung oder Mi­grant(inn)en. Das Team des Netz­werks würde die­sen Ziel­grup­pen durch Ver­mitt­lungs-, Coa­ching- und Be­schäf­ti­gungs­an­ge­bote ge­zielt Per­spek­ti­ven und Mög­lich­kei­ten für eine In­te­gra­tion in das Ar­beits­le­ben an­bie­ten. Seit den neun­zi­ger Jah­ren or­ga­ni­siert das Netz­werk außer­dem maß­geb­lich den zwei­ten Ar­beits­markt im Kreis Lip­pe. Die­ser un­ter­schei­det sich vom ers­ten Ar­beits­markt da­durch, dass auf ihm Ar­beitsplätze oder Be­schäf­ti­gungs­ver­hält­nisse nur mit­hilfe von öf­fent­li­chen För­der­mit­teln er­hal­ten oder ge­schaf­fen wer­den kön­nen. Für einen Aus­bau des Zwei­ten Ar­beits­mark­tes in Lip­pe, spricht sich die lip­pi­sche SPD im­mer wie­der aus. "Viele Lang­zeit­ar­beits­lose ha­ben aus un­ter­schied­li­chen Grün­den kaum Er­folgs­aus­sich­ten auf dem Ar­beits­markt. Wir müs­sen lang­zeit­ar­beits­lo­sen Men­schen, die keine Chan­cen auf eine Ver­mitt­lung in den ers­ten Ar­beits­markt ha­ben, aber Mög­lich­kei­ten und lang­fris­tige Per­spek­ti­ven an­bie­ten. Auch lang­zeit­ar­beits­lose Per­so­nen wol­len ar­bei­ten und so­zial in­te­griert zur Ge­sell­schaft gehören. Im Zu­kunfts­kon­zept des Land­ra­tes ist der Auf­bau ei­nes zwei­ten Ar­beits­mark­tes ver­an­kert. Wir wer­den uns wei­ter­hin für den Aus­bau und die Wei­ter­ent­wick­lung ei­nes so­zia­len Ar­beits­mark­tes in Lip­pe, ein­setz­ten.", er­klärt Frak­ti­ons­chef Wel­slau.

