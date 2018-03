Wichtige Impule

IHK Lippe schult ehrenamtliche Prüfer

Kreis Lip­pe. Rund 1.300 Prü­fun­gen führt die IHK Lippe zu Det­mold (IHK Lip­pe) jähr­lich durch. Vom An­la­gen­me­cha­ni­ker ü­ber die Kauf­leute für Büro­ma­na­ge­ment bis zum Zer­spa­nungs­me­cha­ni­ker: Die en­ga­gier­ten Mit­glie­der der Prü­fungs­aus­schüsse sind im Auf­trag der IHK un­ter­wegs, um den Aus­zu­bil­den­den eine Prü­fung auf höchs­tem Ni­veau zu er­mög­li­chen.

Die IHK Lippe schult ihre Prü­fe­rin­nen und Prü­fer re­gel­mäßig, denn fach­li­ches Know-how und mensch­li­ches Fin­ger­spit­zen­ge­fühl sind bei Prü­fun­gen un­ent­behr­lich. Rechts­si­che­res prü­fen, die rich­tige Kom­mu­ni­ka­tion in münd­li­chen Prü­fun­gen oder das Ba­sis­se­mi­nar für neue Prü­fe­rin­nen und Prü­fer: Rund 120 Eh­ren­amt­li­che nah­men die Ge­le­gen­heit wahr, sich selbst auf den Prüf­stand zu stel­len. Was muss eine Auf­sicht bei schrift­li­chen Prü­fun­gen be­ach­ten? Wie gehe ich mit ner­vö­sen Prüf­lin­gen in Fach­ge­sprächen um? Wie­viel Me­dien­kom­pe­tenz benöti­gen Aus- und Wei­ter­bild­ner? Diese und an­dere Fra­gen wur­den von den Teil­neh­mern im Laufe ei­ner Wo­che in den Ar­beits­grup­pen rege dis­ku­tiert. Am Ende der Wo­che zog Mi­chael Wen­ne­mann, Ge­schäfts­füh­rer Be­ruf­li­che Bil­dung, ein po­si­ti­ves Resü­mee: "Ich bin mir si­cher, dass je­der Teil­neh­mer wich­tige Im­pulse für seine Prü­fer­tätig­keit mit­nimm­t."

vom 24.03.2018 | Ausgabe-Nr. 12B

