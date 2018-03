IHK-Umfrage zu Dieselfahrverboten

Mehrheit der Befragten fordert eine kostenfreie Umrüstung

"­Die­sel­fahr­ver­bote wür­den auch die Wirt­schaft in Lippe stark be­las­ten", fasst Pe­ter Gro­te, Ver­kehrs­ex­perte der In­dus­trie- und Han­dels­kam­mer Lippe zu Det­mold (IHK Lip­pe) die Er­geb­nisse ei­ner Blitz­um­frage bei lip­pi­schen Un­ter­neh­men zu­sam­men. 500 Un­ter­neh­men al­ler Bran­chen und Größen ha­ben sich an der On­line-Um­frage der IHK Lippe be­tei­ligt. 80 Pro­zent der Be­frag­ten wären von Die­sel­fahr­ver­bo­ten be­trof­fen - durch den Ein­satz ei­ge­ner Die­sel­fahr­zeuge so­wie durch Fahr­zeuge von Lie­fe­ran­ten, Kun­den und Mit­ar­bei­tern. "Ob­wohl in den lip­pi­schen Städ­ten selbst keine Fahr­ver­bote dro­hen, er­war­tet gut die Hälfte der Be­trof­fe­nen starke bzw. so­gar exis­tenz­be­dro­hende Aus­wir­kun­gen et­wai­ger Ver­bo­te", resü­miert Gro­te. Die meis­ten Be­trof­fe­nen (38 Pro­zent) be­fürch­ten, in In­nenstäd­ten ihre Wa­ren nicht mehr aus­lie­fern zu kön­nen. Viele Un­ter­neh­men se­hen die Ge­fahr, schwe­rer er­reich­bar zu sein - für die Kun­den (32 Pro­zent), die Mit­ar­bei­ter (30 Pro­zent) und Lie­fe­ran­ten (27 Pro­zent). Wenn es darum geht, Die­sel­fahr­ver­bote zu ver­hin­dern, se­hen ü­ber 80 Pro­zent der Be­trof­fe­nen die Fahr­zeugher­stel­ler in der Pflicht: Die­sel-PKW, die die Stick­oxyd­grenz­werte nicht ein­hal­ten, soll­ten kos­ten­los um­gerüs­tet wer­den. Weitaus we­ni­ger Un­ter­neh­men, so die IHK Lip­pe, fin­den fi­nan­zi­elle An­reize für die Um­rüs­tung (37 Pro­zent), die An­schaf­fung von Fahr­zeu­gen mit al­ter­na­ti­ven An­trie­ben (34 Pro­zent) oder schad­stoffär­me­rer Die­sel­fahr­zeuge (30 Pro­zent) hilf­rei­ch. Das Bun­des­ver­wal­tungs­ge­richt hatte am 27. Fe­bruar 2018 in sei­nem Ur­teil Fahr­ver­bote für Die­sel­fahr­zeuge für grundsätz­lich zuläs­sig er­klärt. Die­ses Mit­tel dürfe aber nur An­wen­dung fin­den, wenn es nach vor­an­ge­gan­ge­ner Prü­fung als ein­zige ge­eig­nete Maß­nahme er­schei­ne, um ü­ber­schrit­tene Stick­stoff­grenz­werte ein­zu­hal­ten. In Ost­west­fa­len-Lippe könnte dies z. B. Bie­le­feld und Pa­der­born be­tref­fen. Nach Hoch­rech­nun­gen des Deut­schen In­dus­trie- und Han­dels­kam­mer­ta­ges (DIHK) wer­den im Jahr 2020 zwei Drit­tel der deut­schen Städte mit Grenz­wer­tü­ber­schrei­tun­gen in 2016 die Grenz­werte für Stick­stof­foxid ein­hal­ten. Mehr In­for­ma­tio­nen bei der IHK Lip­pe, Pe­ter Gro­te, Tel. 05231 7601-26 oder gro­te@­det­mol­d.ih­k.­de.

vom 24.03.2018 | Ausgabe-Nr. 12B

