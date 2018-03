Pilgern in Lippe

Saison startet wieder

Kreis Lippe (la). Die Pil­ger­sai­son star­tet zum Früh­jahr mit neuen An­ge­bo­ten. Die Ta­ges­tou­ren la­den ein, sich Zeit zu neh­men zum In­ne­hal­ten, zum Nach­den­ken und Nach­fühlen. Sie wer­den be­glei­tet durch ein er­fah­re­nes Team von eh­ren­amt­li­chen Pil­ger­be­glei­tern. Am Sonn­tag, 25. März, führt eine Tour zum Thema "Schweige und höre – Stille und Klang" von zehn bis etwa 16 Uhr von der Ka­pelle St. Ra­phael Pa­pen­hau­sen (Bad Sal­zu­flen) bis nach Lem­go. Die Tour ü­ber zehn Ki­lo­me­ter er­for­dert eine mitt­lere Kon­di­tion. Die Teil­nah­me­ge­bühr be­trägt zwölf Eu­ro. Am Os­ter­mon­tag, 2. April, geht es rund um die Ex­t­ern­steine vor­bei an der Vo­gel­tau­fe. Die Tour zum Thema "Das Ende der Nacht" star­tet um sechs Uhr und en­det etwa ge­gen 9.30 Uhr. Eine mitt­lere Kon­di­tion für die sechs Ki­lo­me­ter ist er­for­der­lich. Die Teil­nah­me­ge­bühr be­trägt sechs Eu­ro. Wei­tere In­for­ma­tio­nen und An­mel­dung (bis eine Wo­che vor der je­wei­li­gen Tour) un­ter der Ruf­num­mer (05231) 976-742, "pil­gern@lip­pi­sche-lan­des­kir­che.­de", " ww­w.pil­gern-in-lip­pe.­de".

vom 24.03.2018 | Ausgabe-Nr. 12B

Drucken | Versenden