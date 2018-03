Jaspianola überzeugt mit Tastentänzen

Benefizkonzert mit Klavierduo gibt benachteiligten Kindern neue Chancen

Det­mold (a­ga). Von Kopf bis Fuß auf Piano ein­ge­stellt, sind Jas­min Naal-Glaßer und Ni­cola Hesse-Ra­sev als Kla­vier-Duo "Ja­spia­no­la". Be­glei­tet von den Kon­tra­bas­sis­ten Ste­phan Ot­ters und Arnd Hesse an den Per­cus­si­ons ga­ben die zwei Pia­nis­tin­nen, im gut be­such­ten Det­mol­der Som­mer­thea­ter, beim Be­ne­fiz­kon­zert des So­r­op­ti­mis­ten-Clubs Det­mold den Klang an. Mit ei­nem Trom­mel­wir­bel wur­den "Ja­spia­no­la" auf der Bühne emp­fan­gen. Den Wir­bel nah­men die zwei Tas­tentän­ze­rin­nen dann so­fort auf und ließen die­sen in Brahms "4 Wal­zer op. 39"ü­ber­ge­hen. Ge­schich­ten aus der Mu­sik, ge­paart mit Er­in­ne­run­gen aus der ei­ge­nen mu­si­ka­li­schen Aus­bil­dung präg­ten den Auf­tritt von "Ja­spia­no­la".

Noch mehr Spaß, so Naal-Glaßer, komme natür­lich beim "rich­ti­gen Tan­zen" auf. Ohne große Um­wege ge­langte sie an­sch­ließend zum Thema "­Schu­he". Jetzt er­ei­ferte sich das Duo zunächst in Re­de­wen­dun­gen rund um das Schuh­werk von "­fit wie ein Turn­schuh" bis zu "­den Schuh ziehe ich mir nicht an". Eine ganze Pa­lette ver­schie­de­ner Schuh­paare stand den Pia­nis­tin­nen dazu auf der Bühne zur Ver­fü­gung, um sich mit dem aus ih­rer Sicht ge­rade pas­sen­den Schuh - von ro­ten Pumps bis hin zu Gum­mis­tie­feln - den Wer­ken von Mo­zart, Dvorak oder auch Bern­stein am Flü­gel zu wid­men. Da­bei be­sta­chen die zwei Frauen ne­ben ih­rem mu­si­ka­li­schen Ta­lent, das vier­hän­dig mit ge­le­gent­li­chem Ü­ber­grei­fen der Hände auch op­tisch et­was zu bie­ten hat­te, mit reich­lich Charme und Witz. Die eine oder an­dere schlüpf­rige Zote war den Da­men da­bei ebenso er­laubt, wie sie sich Her­ren auf der Bühne schon im­mer als Schen­kel­klop­fer ge­leis­tet ha­ben. Mit dem um­ge­tex­te­ten "Ich bin von Kopf bis Fuß auf Schule ein­ge­stell­t" oder "Ham se nich ‚­nen Tipp für mich" ka­men sie ü­ber die Klas­si­ker von Fried­rich Hol­laen­der und Bully Buhlan, nur mit Än­de­rung ei­nes Wor­tes im Ti­tel, beim Thema Schule an. Und da wur­den die zwei Päd­ago­gin­nen auch ein­mal ernst. "Ich glau­be, dass Schü­ler heute nicht mehr so pfle­ge­leicht sind wie früher", so Naal-Glaßer. Um so wich­ti­ger sei es, in den Schu­len eine "­Kul­tur des Re­spekt­s" ein­zuü­ben - ge­mein­sam mit Schü­lern, Leh­rern und El­tern. Die Er­in­ne­run­gen an die ei­ge­nen An­fänge am Kla­vier brachte "Ja­spia­no­la" un­ter dem Motto "klein aber fein" auf den Punkt. Be­zie­hungs­weise auf das wahr­schein­lich meist ge­spielte Kla­vier­stück. Da­bei er­fuhr das Pu­bli­kum, dass der Kom­po­nist des Floh­wal­zers, Fer­di­nand Loh, nach sei­nem Tod 1927 na­hezu in Ver­ges­sen­heit ge­ra­ten sei. Der Ti­tel des ebenso klei­nen wie ge­nia­len Stücks, das ei­gent­lich kein Wal­zer ist, gehe ü­b­ri­gens auf einen Schreib­feh­ler der Ab­kür­zung des Na­mens zurück. Die Ein­nah­men des Kon­zerts kom­men dem Pro­jekt "Mut­ma­chen - je­dem Kind eine Chan­ce" des So­r­op­ti­mis­ten-Clubs Det­mold zu Gu­te. Bei dem jetzt neu ge­st­ar­te­ten Pro­jekt, so Prä­si­den­tin An­nette Sel­ke, gehe es darum be­nach­tei­ligte Kin­der in der Frei­zeit­ge­stal­tung zu un­ter­stüt­zen. "Wir möch­ten die­sen Kin­dern die Aus­ü­bung ei­nes Hob­bys er­mög­li­chen", sagt Sel­ke. Mit dem Er­lös aus dem Kon­zert "Tas­tentän­ze" solle das Pro­jekt eine erste An­schub­fi­nan­zie­rung er­hal­ten. "Dazu ha­ben Sie alle bei­ge­tra­gen", freute sich Selke schon während der Be­grüßung ü­ber das gut ge­füllte Det­mol­der Som­mer­thea­ter.

