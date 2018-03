Messe informiert Reiter und Fahrer

Rasante Reitvorführungen und "alles rund ums Pferd" bietet die Horsica

Bad Sal­zu­flen (WAG). In den Bad Sal­zu­fler Mes­se­hal­len 20 und 21 dreht sich drei Tage lang al­les um den Reit­sport. In zwei spek­ta­kulären Abends­hows wer­den Schau­bil­der mit Pfer­den prä­sen­tiert. Ins­ge­samt 230 Aus­stel­ler prä­sen­tie­ren ihre Neu­hei­ten und Pro­dukte rund um das Pferd. Außer­dem gibt es Vor­träge und ein ab­wechs­lungs­rei­ches Ta­ges­pro­gramm.

Ihre Spiel­part­ner ken­nen Alex­an­der Obe, Gor­don Gol­letz und Ka­trin Rö­ser nur aus si­che­rer Ent­fer­nung. Trotz­dem sind alle drei Pfer­de­fans. Die drei Schau­spie­ler tre­ten am Sams­tag ab 19.30 Uhr in der Abends­how der Hor­sica auf. "Es hat mich schon ge­packt, auch mal rei­ten zu ler­nen", sagt Obe. Auch das ist es, was das Team um Bir­git Wolf er­rei­chen will: die Be­geis­te­rung für das Pferd zu we­cken. Seit zwei Wo­chen lau­fen die Vor­be­rei­tun­gen für die Messe und die Show "Day­light, denn Wun­der ge­sche­hen". 70 Lkw ha­ben ton­nen­weise Bo­den­ma­te­rial an­ge­lie­fert – die Pferde mö­gen kei­nen har­ten Auf­tritt, son­dern brau­chen einen ge­lenk­scho­nen­den Be­lag. Was ge­zeigt wird, bringt sie an ihre Gren­zen. Denn egal, ob ele­gant oder ra­sant – es geht im­mer um ein per­fek­tes Bild. "K­ein Pferd darf mehr als drei­mal an ei­nem Tag auf­tre­ten. Wir ha­ben auch im­mer einen Tier­arzt vor Ort. Außer­dem gibt es rund um die Uhr die Be­treu­ung durch eine Stall­meis­te­rin", sagt Wolf. Mehr als hun­dert Pferde sind im Ein­satz, ei­nige ha­ben Show-Er­fah­rung, an­dere sind Neu­linge und brau­chen eine spe­zi­el­lere Vor­be­rei­tung. Zum Bei­spiel, wenn es um das Licht geht. Ka­trin Stolz hat ein dickes Re­gie­buch vor sich lie­gen. "Da kön­nen wir keine Be­we­gung auf der Fläche ha­ben, das Pferd kennt das noch nicht so gut", sagt sie, und Alex­an­der Mi­chel be­wegt einen an­de­ren Reg­ler am Pult – das Licht spielt sich nur noch oben ab. Stun­den­lang wird Bild für Bild mit den Schau­spie­lern durch­ge­spielt – oh­ne, dass auch nur ein Pferd in der Nähe ist. Erst am Don­ners­tag ist Ge­ne­ral­pro­be, und dann geht es weit in die Nacht hin­ein. "Es sind Pro­fis da­bei, aber auch Rei­ter aus der Re­gion, die sich per Vi­deo be­wor­ben ha­ben. Das macht den Reiz aus, es ist nah an den Men­schen", sagt Wolf. Die Ar­beit, die in Show und Messe steckt, sol­len die Be­su­cher nicht se­hen. Im Hin­ter­grund wir­ken 35 Hel­fer eh­ren­amt­lich mit, denn die Rei­ter müs­sen pas­send pa­rat ste­hen, da­mit ein Bild ins an­dere ü­ber­geht. Qua­dril­len, Dres­sur­vor­führun­gen, Wes­tern­rei­ten: Die pro­fes­sio­nel­len Schau­spie­ler spie­len die Ge­schichte drum­her­um, eine mit Troll, Kräu­ter­hexe, Tän­zen, Feuer und Ge­sang. "Da­mit spre­chen wir Fa­mi­lien an, das wird auch sehr gut an­ge­nom­men", sagt Bir­git Wolf. Al­ler­dings kennt auch sie die Kri­tik an den Ein­tritts­prei­sen für die Shows – Frei­tag gibt es Plätze ab 38 und am Sams­tag ab 43 Eu­ro. "Wir kön­nen keine Steh­plätze an­bie­ten, aber wir den­ken für die nächste Hor­sica in 2020 ü­ber eine an­dere Staf­fe­lung nach", sagt die Or­ga­ni­sa­to­rin. Und einen Trost gibt es im­mer­hin: Rich­tig teuer wird es er­st, wenn man auf das ei­gene Pferd steigt – was da so al­les mög­lich ist, kann man beim Messe-Be­such se­hen. Die Messe ist Frei­tag und Sams­tag von 10 bis 19 Uhr und Sonn­tag von 10 bis 18 Uhr geöff­net. Er­wach­sene zah­len 12 Eu­ro, Ju­gend­li­che 8 Eu­ro. Kin­der bis sechs Jahre sind frei. Eine Fa­mi­li­en­karte (2 Er­wach­se­ne, 2 Kin­der) kos­tet 30 Eu­ro. Mehr In­for­ma­tio­nen auf der Ho­me­page un­ter "ww­w.hor­si­ca.­com".

vom 24.03.2018 | Ausgabe-Nr. 12B

