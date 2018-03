Öffentliches Eigentum

Schauspiel mit Hunold und Gebauer

Bad Sal­zu­flen (la). Das Schau­spiel "Öf­fent­li­ches Ei­gen­tum", mit hoch­karäti­ger Be­set­zung in­sze­niert, wird am Frei­tag, 23. März, um 19.30 Uhr im Kur- und Stadt­thea­ter an der Park­straße ge­bo­ten. Das Stück geht der ak­tu­el­len Frage nach, ob es ein pri­va­tes Le­ben im öf­fent­li­chen gibt. Rai­ner Hu­nold spielt mit ei­ner fra­gi­len Mi­schung aus eit­ler Härte und trot­zi­ger Ver­letzt­heit einen Nach­rich­ten­mann, der in die Schlag­zei­len gerät. Ul­rich Ge­bauer ist als "PR-Lar­ry" ein tol­ler Strip­pen­zie­her ohne Mo­ral und Arne Gott­sch­ling gibt den 16-jäh­ri­gen Ja­mie, der zu­gleich Op­fer und kom­mende Me­dien­hure ist. Kar­ten im Vor­ver­kauf zu 16 bis 29 Euro gibt es an der Thea­ter­kasse der Kur­ver­wal­tung, Te­le­fon 05222/952909, und bei der Bür­ger­be­ra­tung im Rat­haus. Rai­ner Hu­nold ist der Sau­ber­mann des deut­schen Fern­se­hens. Seit sei­nen Rol­len in "Ein Fall für zwei", "Dr. Som­mer­feld" oder "­Der Staats­an­wal­t" ver­eh­ren vor al­lem Zu­schaue­rin­nen ihn als pfun­di­gen Mann zum An­leh­nen. Ul­rich Ge­bauer war am Burg­thea­ter Wien, am Schau­spiel­haus Zürich und an­de­ren re­nom­mier­ten Häu­sern. Mitt­ler­weile ist er aus der deut­schen Fern­seh­l­and­schaft nicht mehr weg­zu­den­ken.K­eine Krimi-Se­rie ohne Ge­bau­er, sei es "Ta­tor­t", "­So­ko" oder "­Po­li­zei­ruf 110". Und Arne Gott­sch­ling stammt aus Müns­ter, stu­dierte Schau­spiel an der Salz­bur­ger Uni­ver­sität Mo­zar­teum so­wie an der Hoch­schule für Schau­spiel­kunst Ernst Busch in Ber­lin. Ak­tu­ell ist er in Schwe­rin en­ga­giert.

vom 21.03.2018 | Ausgabe-Nr. 12A

