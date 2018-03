Kurze Wege für den Umweltschutz

"Dela"- Detmolder Lastenradprojekt plant weitere Räder in Betrieb zu nehmen

Det­mold (js). Dela ist das kos­ten­lose Det­mol­der Las­ten­rad für al­le, die eine güns­ti­ge, um­welt­freund­li­che und prak­ti­sche Mög­lich­keit su­chen, ins­be­son­dere in der In­nen­stadt, Las­ten (schnel­ler) zu be­we­gen. Keine Park­platz­su­che, kein lan­ges War­ten an ro­ten Am­peln während der "Rus­h­hour", mit dem Las­ten­rad ist man fle­xi­bel und dank elek­tri­schem An­trieb leicht­füßig un­ter­wegs. Doch nicht nur das, mit dem Las­ten­rad kann man ohne wei­te­res seine Ein­käufe trans­por­tie­ren, selbst eine volle Was­ser­kiste stellt da­bei keine große Her­aus­for­de­rung dar, weiß auch Paul Ha­ge­meis­ter In­ha­ber des Bio­la­den Pe­ter­sil­chen in der Wie­sen­straße, der selbst schon seine Ein­käufe von Det­mold bis nach Lage-Hörste mit dem Pe­de­lec trans­por­tiert hat. Das Pe­ter­sil­chen ist bis­her die ein­zige Aus­leih­sta­tion für das "­Det­mol­der Las­ten­ra­d". Denn noch be­fin­det sich das Pro­jekt, das aus ei­ner In­itia­tive von en­ga­gier­ten Men­schen der Pe­ter Glä­sel-Stif­tung, dem ADFC Lip­pe, der Hoch­schule OWL, dem BUND Lippe und Lippe im Wan­del, ent­stan­den ist und fi­nan­zi­ell durch das För­der­pro­gramm "­Kurze Wege für den Kli­ma­schutz" des Bun­desum­welt­mi­nis­te­ri­ums un­ter­stützt wird, in den Kin­der­schu­hen. "Das soll sich aber im Laufe des Jah­res än­dern", ver­spricht Ben Dally von der Hoch­schule OWL, der an dem Pro­jekt be­tei­ligt ist. Sprich, ein bis zwei neue Las­ten­rä­der sol­len an­ge­schafft wer­den, mit de­nen auch die Mög­lich­keit be­steht, dank spe­zi­el­ler Vor­rich­tun­gen, Kin­der zu trans­por­tie­ren. "­Die An­frage da­nach war sehr hoch­", weiß Bernd Frie­sel vom ADFC Lip­pe. Noch fehlt es an Stand­orten, die Su­che läuft aber be­reits. Wer einen Stand­ort zu Ver­fü­gung stellt, muss al­ler­dings auch be­stimmte Vor­aus­set­zun­gen er­fül­len. So müs­sen die Aus­leih­sta­tio­nen ver­kehrs­güns­tig lie­gen und gut er­reich­bar sein. La­den­be­sit­zer sind ge­nauso ge­fragt, wie Tank­stel­len oder selbst Haus­meis­ter­büros. "Wich­tig ist, dass die Ver­lei­her zu be­stimm­ten Öff­nungs­zei­ten im­mer er­reich­bar sind und das es eine tro­ckene und si­chere Ab­stell­mög­lich­keit, vor al­lem nachts, gibt, an der auch die Ak­kus auf­ge­la­den wer­den kön­nen", er­klärt Bir­git Re­her vom BUND Det­mold. An­sons­ten sei der Auf­wand eher ge­ring, ver­spricht sie wei­ter. Wer also In­ter­esse an dem Ver­leih ei­nes "­de­la" Las­ten­rad hat, kann sich ü­ber die In­ter­netseite "ww­w.­de­la.­bike in­for­mie­ren und er­hält dort auch alle wei­te­ren In­for­ma­tio­nen.

vom 21.03.2018 | Ausgabe-Nr. 12A

