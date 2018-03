Dieselfahrverbote - Was nun?

Gibt es Alternativen, auch ohne Auto mobil zu sein?

Det­mold (js). Jetzt ist es amt­lich, das Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richt in Leip­zig hat ent­schie­den, dass es im Er­mes­sen der Städte und Ge­mein­den liegt, Fahr­ver­bote für Die­sel­fahr­zeuge aus­zu­spre­chen. Von ei­ner blauen Pla­kette ist die Re­de. Be­reits 2008 wur­den mit Ein­führung der Um­welt­zo­nen und -pla­ket­ten Maß­nah­men er­grif­fen, um die Fein­staub­be­las­tung, ins­be­son­dere in Bal­lungs­räu­men und Großstäd­ten, zu re­du­zie­ren. Jetzt wurde noch ei­ner drauf ge­setzt und es dro­hen so­gar Fahr­ver­bo­te.

Doch was be­deu­tet das nun für die Be­trof­fe­nen und natür­lich auch für die Kom­mu­nen? Det­mold selbst ist nicht von zu ho­hen Stick­stof­foxid-Wer­ten be­trof­fen, wenn man je­doch nur ein­mal ü­ber den Tel­ler­rand in Rich­tung Bie­le­feld schaut, sieht es schon an­ders aus. Die ge­mes­se­nen Werte am Jahn­platz ü­ber­tref­fen re­gel­mäßig die zuläs­si­gen Höchst­wer­te. Hand­lungs­be­darf von Sei­ten der Po­li­tik be­steht, von ganz­heit­li­chen Die­sel­fahr­ver­bo­ten ver­sucht man aber ab­zu­se­hen. Wie sieht es aber mit den Otto-Nor­mal-Ver­brau­chern aus, die täg­lich ih­ren Weg zu Ar­beit mit ih­rem Die­sel­fahr­zeug be­ge­hen müs­sen? Müs­sen sie nun fürch­ten, ihr Auto bald ganz ste­hen zu las­sen? Doch wie dann zur Ar­beit kom­men? Gibt es ne­ben den öf­fent­li­chen Ver­kehrs­mit­teln auch noch an­dere Al­ter­na­ti­ven? Kom­mu­nen, Um­welt­ver­bän­de, Bür­ger­in­itia­ti­ven und auch die Stadt­werke set­zen im­mer mehr auf den mo­bi­len Kli­ma­schutz. Ob E-Bike Ver­leih, Car-Sha­ring oder auch Mit­fahr­zen­tra­len, es gibt viele Mög­lich­kei­ten gänz­lich auf das Auto zu ver­zich­ten. So die Theo­rie. In Bal­lungs­räu­men wie dem Ruhr­ge­biet mag das wohl auch mög­lich sein, doch hier in un­se­ren Ge­fil­den er­weist es sich als durch­aus schwie­ri­ger, ohne Auto seine Mo­bi­lität zu be­hal­ten. Auch wenn das Stre­cken­netz der öf­fent­li­chen Ver­kehrs­mit­tel weit ge­streut ist, aus­baufähig ist es al­le­mal. Aber was den­ken die Bür­ger ü­ber Al­ter­na­ti­ven und wür­den sie diese auch selbst be­nut­zen? Mei­nun­gen und Al­ter­na­ti­ven auf Seite 2.

vom 21.03.2018 | Ausgabe-Nr. 12A

