Touristiklinie 792 startet in die neue Saison

Lippische Sehenswürdigkeiten bequem, preiswert und entspannt erleben

Kreis Lippe (la). Pünkt­lich zu Os­tern star­tet die be­liebte Tou­ris­ti­kli­nie 792 in die neue Sai­son. Der Na­tur­park­bus bringt Tou­ris­ten und Aus­flüg­ler ab Kar­frei­tag (30. März ) bis ein­sch­ließ­lich 1. No­vem­ber zu den schöns­ten Se­hens­wür­dig­kei­ten Lip­pes. Das Her­manns­denk­mal liegt ge­nauso auf der Stre­cke wie der Vo­gel­park in Hei­li­gen­kir­chen, die Ex­t­ern­steine oder der Schie­der­See. Der Na­tur­park­bus fährt an Wo­chen­en­den und Fei­er­ta­gen im Stun­den­takt zu 14 be­lieb­ten Aus­flugs­zie­len. Zum Deut­schen Wan­der­tag im Au­gust wird der Na­tur­park­bus je­den Tag un­ter­wegs sein. Bei al­len Fahr­ten kön­nen auch Fahrrä­der mit­ge­nom­men wer­den. Der prak­ti­sche An­hän­ger bie­tet Platz für 20 Rä­der, die si­cher von Klapp­bü­geln ge­hal­ten wer­den. Be­son­dere Ticke­t­an­ge­bote run­den das Kon­zept des Na­tur­park­bus­ses ab: Ta­ges­kar­ten für Fa­mi­lien (bis zu 5 Per­so­nen) oder das Ur­lau­ber­Ticket für Tou­ris­ten und Kur­gäs­te. Ab elf Per­so­nen gibt es bei An­mel­dung außer­dem Grup­pe­ner­mäßi­gun­gen.

vom 21.03.2018 | Ausgabe-Nr. 12A

