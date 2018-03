Stadt und Lemgo Süd auf gutem Weg

Lemgo-Laubke (la). In der jüngs­ten Mo­nats­ver­samm­lung der Nach­bar­schaft Laubke-Pahn­siek re­fe­rier­ten Mar­kus Bai­er, Ge­schäfts­be­reichs­lei­ter Stadt­pla­nung und Bauen so­wie Matt­hias Tie­mann, Mit­glied der Quar­tiers­ar­beit in Lemgo Süd vor ü­ber 50 Be­su­chern der of­fe­nen Bür­ger­ver­an­stal­tung.

Im Lem­goer Sü­den tut sich in letz­ter Zeit viel. Matt­hias Tie­mann be­rich­tete ü­ber die seit ü­ber ei­nem Jahr lau­fende sehr ak­tive Quar­tiers­ar­beit mit ei­ner er­freu­lich star­ken Bür­ger­be­tei­li­gung. Er stellte die ver­schie­de­nen Ar­beits­grup­pen vor und ging auf ei­nige der zwi­schen­zeit­lich er­reich­ten Punkte wie In­stal­lie­rung von WLAN im Be­reich des Ge­mein­schafts­rau­mes, ver­mehr­ter An­zahl von Bän­ken in Bus­war­tehäu­schen und dem ho­hen Aus­tausch un­ter den Ver­ei­nen und Bür­gern im Lem­goer Sü­den ein. Im Rah­men der Quar­tiers­ar­beit und in Ver­bin­dung mit dem ü­ber­re­gio­na­lem Pro­jekt Smart Coun­try Side gibt es wei­tere Zie­le, so denkt man ü­ber bar­rie­re­freies so­wie be­treu­tes Woh­nen im Quar­tier nach, um äl­te­ren Mit­bür­gern die Mög­lich­keit zu ge­ben auch in ih­rem an­ge­stamm­ten Wohn­be­reich ver­blei­ben zu kön­nen. Die Nut­zung di­gi­ta­ler Kom­mu­ni­ka­tion soll ebenso wie eine In­ter­net­platt­form mit ver­schie­de­nen An­ge­bo­ten ge­för­dert wer­den. Zu­dem wird ü­ber Schu­lungs­mög­lich­kei­ten und die An­schaf­fung von Hard­wa­re, zum Bei­spiel auch für die Ver­an­stal­tun­gen der Ver­eine im Laub­ker Ge­mein­schafts­raum, nach­ge­dacht. Eine Ju­gend­ver­an­stal­tung rund um die Süd­schule ist ge­rade in der Vor­be­rei­tung, hierzu so Tie­mann sei eine ent­spre­chende Ar­beits­gruppe sehr ak­tiv. Die nächste Zu­kunfts­werk­statt der Quar­tiers­ar­beit für Lemgo Süd trifft sich am 19. März ab 18 Uhr in der Süd­schu­le. Alle bis­her Ak­ti­ven, aber auch wei­tere In­ter­es­sierte sind dazu ein­ge­la­den. Im zwei­ten Teil des Abends be­rich­tete Mar­kus Baier sehr an­schau­lich ü­ber die po­si­tive Ent­wick­lung der Al­ten Han­se­stadt Lemgo in den letz­ten Jah­ren so­wie ü­ber die zukünf­ti­gen Pro­jek­te. Als Ers­tes ging er auf die In­nen­stadt ein, wel­che ü­ber ein In­te­grier­tes Städ­te­bau­li­ches Ent­wick­lungs­kon­zept (I­SEK) ak­ti­viert wird. Die Sa­nie­rung der Mit­tel­straße gilt da­bei als wich­tigs­tes Pro­jekt. Die Ab­wick­lung der Bau­maß­nah­me, aber auch die in Tei­len schon fer­tig­ge­stellte ge­lun­gene Ge­stal­tung fin­det all­ge­mein viel An­er­ken­nung, dies bestätig­ten auch die An­we­sen­den. Da­nach führte Baier die ü­ber 50 An­we­sen­den schon ein­mal vi­su­ell durch den in Pla­nung be­find­li­chen Au­en­park ent­lang der Be­ga. Seien es die be­reits ge­schaf­fe­nen Be­ga­ter­ras­sen, der vor­ge­se­hene Be­ga­bal­kon oder der Aus­sichts­punkt, hier werde sich in den nächs­ten Jah­ren noch viel tun. Dass die Stadt ein at­trak­ti­ver Stand­ort in der Re­gion ist, hängt we­sent­lich mit der gu­ten In­fra­struk­tur, dem stei­gen­den Ar­beits­platz­an­ge­bot, der at­trak­ti­ven In­nen­stadt und dem Hoch­schul­stand­ort zu­sam­men. Dies al­les führe da­zu, dass die vor­mals pro­gno­s­ti­zier­ten Ein­wohn­errück­gänge bis zum Jahr 2035 von 12 Pro­zent sich nach der­zei­ti­gen Be­rech­nun­gen auf un­ter 3 Pro­zent re­du­zie­ren, wenn die po­si­tive Ent­wick­lung der Stadt so wei­ter be­trie­ben wer­den kann. Ne­ben der Ge­werbe- und In­dus­trie­ent­wick­lung in Lemgo sparte er aber auch das die Bür­ger des Lem­goer Sü­dens be­son­ders in­ter­es­sie­rende Thema der zukünf­ti­gen mög­li­chen Ent­wick­lung im Be­reich der Mehr­zweck­halle Laubke nicht aus. Da­bei sprach Mar­kus Baier die lau­fen­den Be­ra­tun­gen zum Frei­zeit­stät­ten­ent­wick­lungs­kon­zept im Rah­men des Lea­der­pro­gram­mes an. Ab­sch­ließend stand der Ge­schäfts­be­reichs­lei­ter noch für Ein­zel­fra­gen der Bür­ger zur Ver­fü­gung.

