4,3 Millonen Euro für neue Verkehrsführung

Grünes Licht für Ausbau L 712n / L 751 in Bad Salzuflen

Kreis Lip­pe. Das Ver­fah­ren zur Plan­fest­stel­lung des teil­plan­freien Aus­baus des Kno­ten­punk­tes L 712n / L 751 in der Ge­mar­kung Wül­fer-Bex­ten der Stadt Bad Sal­zu­flen ist ab­ge­schlos­sen. Die Be­zirks­re­gie­rung Det­mold hat den Plan­fest­stel­lungs­be­schluss er­las­sen und da­mit Bau­recht für das Pro­jekt auf ei­ner der Haupt­ver­kehrs­ach­sen in Ost­west­fa­len/Lippe mit ei­nem In­ves­ti­ti­ons­vo­lu­men von circa 4,27 Mil­lio­nen Euro er­teilt. Der Plan­fest­stel­lungs­be­schluss ein­sch­ließ­lich der plan­fest­ge­stell­ten Un­ter­la­gen liegt vom 12. März 2018 bis zum 26. März 2018 für zwei Wo­chen un­ter an­de­rem bei der Stadt Bad Sal­zu­flen öf­fent­lich aus. Den­je­ni­gen, die Ein­wen­dun­gen ge­gen das Vor­ha­ben er­ho­ben ha­ben, wurde der Plan­fest­stel­lungs­be­schluss be­reits zu­ge­stellt.

Ziel der Bau­maß­nahme ist ein Er­satz des pro­vi­so­ri­schen Kreis­ver­kehrs­plat­zes durch eine dau­er­haft leis­tungs­fähige und "­kreu­zungs­frei­e" Lö­sung, die den An­for­de­run­gen an eine Straße der Ka­te­go­rie der L 712n (Ost­west­fa­len­straße) im Hin­blick auf Si­cher­heit und Leich­tig­keit des Ver­kehrs ge­recht wird. "­Mit dem Plan­fest­stel­lungs­be­schluss sind jetzt die recht­li­chen Vor­aus­set­zun­gen zum Aus­bau des letz­ten noch nicht um­ge­stal­te­ten Kno­ten­punk­tes auf die­ser Haupt­ver­kehrs­ach­se, die das öst­li­che Lip­per­land mit der A 2 und der Stadt Bie­le­feld ver­bin­det, ge­schaf­fen wor­den", sagt Jo­chen Bo­de, zu­stän­di­ger De­zer­nent für Plan­fest­stel­lungs­ver­fah­ren im Ver­kehrs­de­zer­nat der Be­zirks­re­gie­rung Det­mold. Dem Be­schluss ist ein breit an­ge­leg­tes Be­tei­li­gungs- und An­hörungs­ver­fah­ren vor­aus­ge­gan­gen. Im An­schluss wur­den die Plan­un­ter­la­gen, die Stel­lung­nah­men der be­tei­lig­ten Trä­ger öf­fent­li­cher Be­lange so­wie ins­be­son­dere alle Ein­wen­dun­gen und Er­geb­nisse der Ge­ne­ral- und Ein­ze­lerör­te­run­gen gründ­lich ge­prüft. Diese Prü­fung hat er­ge­ben, dass die vom Lan­des­be­trieb Straßen­bau NRW als Straßen­bau­last­trä­ger in das Ver­fah­ren ein­ge­brach­ten Pla­nun­gen un­ter Berück­sich­ti­gung der Re­ge­lun­gen des Plan­fest­stel­lungs­be­schlus­ses al­len fach­li­chen und recht­li­chen An­for­de­run­gen genü­gen und auch den pri­va­ten Be­lan­gen aus­rei­chend ge­recht wer­den, er­läu­tert Bo­de. Der 314-sei­tige Plan­fest­stel­lungs­be­schluss wird bis zum 26. März 2018 mit ei­ner Rechts­be­helfs­be­leh­rung und den fest­ge­stell­ten Plan­un­ter­la­gen in den Räum­lich­kei­ten der Stadt Bad Sal­zu­flen (Fach­dienst 61 - Stadt­pla­nung und Um­welt -, 1. Ober­ge­schoss, Ru­dolph-Bran­des-Al­lee 14, 32105 Bad Sal­zu­flen) während der Öff­nungs­zei­ten zur Ein­sicht aus­ge­legt. Den Ein­wen­dern wurde der Plan­fest­stel­lungs­be­schluss per­sön­lich zu­ge­stellt. Der Plan­fest­stel­lungs­be­schluss kann in­ner­halb ei­nes Mo­nats nach sei­ner Zu­stel­lung mit ei­ner Klage vor dem Ver­wal­tungs­ge­richt in Min­den an­ge­foch­ten wer­den. Die Plan­un­ter­la­gen kön­nen al­ter­na­tiv auch beim Lan­des­be­trieb Straßen­bau NRW, Re­gio­nal­nie­der­las­sung Ost­west­fa­len-Lip­pe, Sta­pen­horst­straße 119, 33615 Bie­le­feld ein­ge­se­hen wer­den. Par­al­lel zur Aus­le­gung vor Ort wer­den der Plan­fest­stel­lungs­be­schluss und die fest­ge­stell­ten Plan­un­ter­la­gen un­ter dem Pfad: "­Pla­nung und Ver­kehr / Plan­fest­stel­lung / Ü­ber­sicht der ein­zel­nen Ver­fah­ren / Lan­des­s­traße 712 n / L 751" zu­sätz­lich auch auf der Ho­me­page der Be­zirks­re­gie­rung Det­mold un­ter ww­w.­brdt.n­r­w.de be­reit­ge­stellt. Die Plan­fest­stel­lungs­un­ter­la­gen ha­ben vom 8. April 2013 bis zum 3. Mai 2013 öf­fent­lich bei der Stadt Bad Sal­zu­flen aus­ge­le­gen. Es wur­den 21 Ein­wen­dun­gen ge­gen die Pla­nung er­ho­ben. Der Erör­te­rungs­ter­min fand am 20. Ja­nuar 2015 statt. Der Lan­des­be­trieb Straßen­bau NRW hat auf­grund der Er­geb­nisse des An­hörungs­ver­fah­rens eine Planän­de­rung vor­ge­nom­men, die von ihm mit Schrei­ben vom 31. Ja­nuar 2017 in Form ei­nes so­ge­nann­ten "­Deck­blat­tes" in das Ver­fah­ren ein­ge­bracht wur­de. Hier­bei han­delte es sich im We­sent­li­chen um Än­de­run­gen be­zie­hungs­weise An­pas­sun­gen hin­sicht­lich der Be­wer­tung ein­zel­ner na­tur­schutz­recht­li­cher Aus­gleichs­maß­nah­men.

vom 17.03.2018 | Ausgabe-Nr. 11B

