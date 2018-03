Wandertag im Fokus

Teutoburger Wald präsentiert sich auf Reisemesse

Ber­lin/Lip­pe. Der Teu­to­bur­ger Wald prä­sen­tiert sich auch in die­sem Jahr wie­der auf der In­ter­na­tio­na­len Tou­ris­mus­börse (ITB) vom 07. bis 11. März in Ber­lin. Schwer­punkt­thema ist Wan­dern: Der Teu­to­bur­ger Wald bie­tet sei­nen Gäs­ten viele neue An­ge­bote und mehr Qua­lität rund ums Wan­dern. Ne­ben den klas­si­schen Qua­litäts-Fern­wan­der­we­gen, wie Her­manns­weg und Eg­ge­weg, die zu­sam­men die Her­manns­höhen bil­den, so­wie dem Han­sa­weg, gibt es für Wan­de­rer auch im­mer mehr at­trak­tive kür­zere Rund­wan­der­we­ge.

Lip­pes Land­rat Dr. Axel Leh­mann, Vor­sit­zen­der des Fach­bei­rats Tou­ris­mus der OWL GmbH: "Das Thema Wan­dern wird uns in 2018 mit dem Deut­schen Wan­der­tag vor Ort noch stär­ker be­schäf­ti­gen. Hier in Ber­lin wol­len wir zei­gen, wor­auf sich Tou­ris­ten bei einen Be­such in Lippe freuen kön­nen und wie viel­fäl­tig die Wan­der­re­gion Lippe sein kann." "­Die In­ter­na­tio­nale Tou­ris­mus­börse als welt­weit größte Rei­se­messe ist für uns eine gute Mög­lich­keit, den Teu­to­bur­ger Wald ei­nem brei­ten Pu­bli­kum als eine Re­gion mit ei­nem großen Ur­laubs- und Frei­zeit­wert zu prä­sen­tie­ren. Wir set­zen bei un­se­rem Mes­se­auf­tritt auf un­sere Stär­ken im Wan­dern so­wie im Well­ness- und Ge­sund­heits­tou­ris­mus", be­tont Her­bert We­ber, Ge­schäfts­füh­rer der Ost­west­fa­len-Lip­peLippe GmbH. Im ver­gan­ge­nen Jahr stieg die An­zahl der Gäs­teü­ber­nach­tun­gen in der Re­gion um 2,6 Pro­zent­punkte auf knapp 6,9 Mil­lio­nen Ü­ber­nach­tun­gen. Ost­west­fa­len-Lip­peLippe ist da­mit in Nord­rhein-West­fa­len bei den Ü­ber­nach­tungs­zah­len die Num­mer zwei un­ter den Tou­ris­mus­re­gio­nen. Die Tou­ris­mus­bran­che im Teu­to­bur­ger Wald setzt rund 2,6 Mil­li­ar­den Euro pro Jahr um und si­chert rund 50.000 Ar­beitsplät­ze. Die Tou­ris­ti­ker der Re­gion ar­bei­ten, etwa mit dem Pro­jekt ‚­Zu­kunfts­fit Wan­dern‘, an den Zu­kunfts­the­men im Wan­dern. So wer­den die Wan­der­wege neu er­fasst, lau­fend in ih­rer Qua­lität ver­bes­sert und Schu­lun­gen und Zer­ti­fi­zie­run­gen für Ü­ber­nach­tungs­be­triebe an­ge­bo­ten. Ei­nige Wege und daran an­sch­ließende An­ge­bote wer­den auch mehr und mehr für bar­rie­re­freien Ur­laub nutz­bar ge­stal­tet. "­Die Lust der Wan­de­rer auf die Etap­pen-Fern­wan­der­wege der Re­gion ist un­ge­bro­chen. Hinzu kommt eine ver­stärkte Nach­frage von Wan­de­rern nach kür­ze­ren Rund­wan­der­we­gen. Des­we­gen ha­ben wir un­sere An­ge­bote wei­ter aus­ge­baut. Diese kür­ze­ren Wege ü­ber­zeu­gen mit ei­ner gu­ten Be­schil­de­rung und zu­sätz­lich in­stal­lier­ter Wan­der­möb­lie­rung", so Mar­kus Backes, Lei­ter des Teu­to­bur­ger Wald Tou­ris­mus, in der Ost­west­fa­len-Lip­peLippe GmbH. Ein be­son­de­res High­light in der Re­gion ist in die­sem Jahr der Deut­sche Wan­der­tag vom 15. bis 20. Au­gust in Lip­pe/­Det­mold. Das Motto lau­tet "­Ge­mein­sam un­ter­wegs". Die Or­ga­ni­sa­to­ren er­war­ten mehr als 50.000 Wan­der­freunde aus ganz Deutsch­land.

vom 17.03.2018 | Ausgabe-Nr. 11B

Drucken | Versenden