Pro-Kopf-Verschuldung bei 4.594 Euro

Gemeinden und Gemeindeverbände in NRW mit 82 Milliarden Euro verschuldet

Kreis Lip­pe/Düs­sel­dorf. Gemäß ei­ner Mo­dell­rech­nung, in der auch aus­ge­glie­derte Auf­ga­ben­be­rei­che der Kom­mu­nen berück­sich­tigt wur­den, wie­sen die Ge­mein­den und Ge­mein­de­ver­bände in Nord­rhein-West­fa­len zum 31.12.2016 Schul­den in Höhe von 82 Mil­li­ar­den Euro auf. Dies ent­spricht ei­ner durch­schnitt­li­chen Pro-Kopf- Ver­schul­dung von 4.594 Euro je Ein­woh­ner. Wie In­for­ma­tion und Tech­nik Nord­rhein-West­fa­len als amt­li­che Sta­tis­tik­stelle des Lan­des mit­teilt, ent­fie­len mit 57,2 Pro­zent ü­ber die Hälfte der Schul­den auf die kreis­freien Städ­te. Der An­teil der Schul­den der Kreise (krei­s­an­gehö­rige Ge­mein­den ein­schl. Kreis­ver­wal­tun­gen) be­lief sich auf 40,4 Pro­zent, der­je­nige der Kom­mu­nal­ver­bände auf 2,3 Pro­zent. In den ver­gan­ge­nen Jah­ren ha­ben zahl­rei­che Kom­mu­nen ihre Auf­ga­ben aus den Kern­haus­hal­ten in öf­fent­lich be­stimmte Fonds,

Ein­rich­tun­gen und Un­ter­neh­men ver­la­gert. "Öf­fent­lich be­stimm­t" be­deu­tet hier, dass die öf­fent­li­che Hand un­mit­tel­bar oder mit­tel­bar mit mehr als 50 Pro­zent am Stimm­recht oder Nenn­ka­pi­tal be­tei­ligt ist. Die Mo­dell­rech­nung berück­sich­tigt für einen bes­se­ren in­ter­kom­mu­na­len Ver­gleich die Schul­den der öf­fent­lich be­stimm­ten Fonds, Ein­rich­tun­gen und Un­ter­neh­men an­tei­lig, wenn die Kom­mu­nen zu den ul­ti­ma­ti­ven Eig­nern die­ser Ein­hei­ten gehören. Da­nach ent­fiel der Haupt­teil der Schul­den der nord­rhein-west­fä­li­schen Ge­mein­den und Ge­mein­de­ver­bände mit 61,4 Pro­zent auf die Kern­haus­hal­te. Be­reits je­der dritte ge­schul­dete Euro be­traf al­ler­dings die sons­ti­gen öf­fent­li­chen Fonds, Ein­rich­tun­gen und Un­ter­neh­men, an de­nen die kom­mu­nale Ebene als ul­ti­ma­ti­ver Eig­ner be­tei­ligt ist. Hier­bei han­delt es sich um Markt­pro­du­zen­ten, die ihre Kos­ten ü­ber­wie­gend mit ei­ge­nen Um­sät­zen de­cken. Die Ex­tra­haush alte tru­gen mit 6,3 Pro­zent zur Ver­schul­dung bei. Zu den Ex­tra­haus­hal­ten zählen alle öf­fent­li­chen Fonds, Ein­rich­tun­gen und Un­ter­neh­men, die nach den Kri­te­rien des Eu­ropäi­schen Sys­tems Volks­wirt­schaft­li­cher Ge­samt­rech­nun­gen (ESVG) dem Sek­tor Staat zu­zu­rech­nen sind.

vom 17.03.2018 | Ausgabe-Nr. 11B

Drucken | Versenden