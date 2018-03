Ein gut eingespieltes Team

Wilden ist neuer Leiter des Felix-Fechenbach-Berufskollegs

Kreis Lip­pe/­Det­mold (la). Das Fe­lix-Fe­chen­bach-Be­rufs­kol­leg hat eine neue Lei­tung: Wolf­gang Wil­den führt als Nach­fol­ger von Horst Klüter nun das ge­werb­lich-tech­ni­sche Be­rufs­kol­leg des Krei­ses Lippe in Det­mold. Er stellte sich in sei­ner neuen Funk­tion kürz­lich den Mit­glie­dern des Aus­schus­ses für Bil­dungs­ent­wick­lung, Sport und Be­triebs­aus­schuss vor.

Wolf­gang Wil­den lebt mit sei­ner Fa­mi­lie in Schlan­gen und zeigt in sei­ner ei­ge­nen Bil­dungs­bio­gra­fie, dass manch­mal auch nicht ganz ge­rade Wege zum Ziel führen: Nach dem Re­al­schul­be­such ab­sol­vierte er zunächst eine Lehre als Be­triebs­schlos­ser, be­vor er die Fach­hoch­schul­reife nach­holte und in Pa­der­born ein Ma­schi­nen­bau­stu­dium (Fach­rich­tung Ver­fah­rens­tech­nik) auf­nahm. Der Ab­schluss als Di­plom-In­ge­nieur und die An­er­ken­nung der Di­plom­prü­fung als 1. Staats­ex­amen mach­ten dann den Weg frei für seine spätere Tätig­keit als Be­rufs­schul­leh­rer. Schon seit rund 24 Jah­ren un­ter­rich­tet Wil­den am Fe­lix-Fe­chen­bach-Be­rufs­kol­leg in der Ma­schi­nen­bau- bzw. Ver­fah­rens­tech­nik und war hier in den letz­ten Jah­ren auch Lei­ter der Ab­tei­lung Me­tall-/ An­lagen­tech­nik. Er kennt das Be­rufs­kol­leg also wie seine sprich­wört­li­che Wes­ten­ta­sche und bil­det mit sei­ner Stell­ver­tre­te­rin Bri­gitte Hoop ein in­zwi­schen schon gut ein­ge­spiel­tes Team. Un­ter­stüt­zung er­fah­ren beide natür­lich durch das en­ga­gier­te, fach­lich sehr gut auf­ge­stellte Kol­le­gium und das ver­sierte Team im Schulbüro bzw. Haus­meis­ter­dienst. Einen be­son­de­ren Schwer­punkt sei­ner neuen Tätig­keit möchte Wil­den auf die in­di­vi­du­elle För­de­rung le­gen, auch um mehr Ju­gend­li­che für eine duale Aus­bil­dung zu ge­win­nen. "­Die duale Aus­bil­dung ist das Rück­grat für die Si­che­rung und Wei­ter­ent­wick­lung des Wirt­schafts­stand­ortes Lip­pe. Die Be­rufs­kol­legs ha­ben hier zu­sam­men mit dem Schul­trä­ger Kreis Lippe be­reits zahl­rei­che Maß­nah­men er­folg­reich um­ge­setzt. Er­wähnt wer­den soll hier nur bei­spiel­haft der ,A­zu­bi­coach‘. Aber auch Ak­tio­nen wie der ,Che­f’s Ta­ble‘, mit de­nen wir ju­gend­li­che Mi­gran­ten mit po­ten­ti­el­len Aus­bil­dungs­be­trie­ben in Kon­takt ge­bracht ha­ben, zei­gen erste Er­fol­ge", so Wolf­gang Wil­den. Wich­tig sind ihm außer­dem die wei­tere Ent­wick­lung der Lern­fa­brik Lippe 4.0, dem Netz­werk für die di­gi­tale Trans­for­ma­tion in der be­ruf­li­chen Bil­dung im Kreis Lip­pe, und die Be­tei­li­gung bei der Ent­wick­lung des Crea­tiv­cam­pus Det­mold.

