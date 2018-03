Warmer Spendenregen bei eisigen Temperaturen

Stiftung der Sparkasse unterstützt 13 Einrichtungen in der Region

Kreis Lippe / Det­mold (la). Nur draußen herrschte bei Mi­nus­gra­den ein fros­ti­ges Kli­ma. Al­len Grund zur Freude hat­ten in den letz­ten Fe­bruar­ta­gen hin­ge­gen die Ver­tre­ter der ins­ge­samt 13 Ver­eine und Ein­rich­tun­gen aus dem Stadt­ge­biet Det­mold, die sich ü­ber ei­nem war­men Spen­den­re­gen der Spar­kas­sen­stif­tung der Spar­kasse Pa­der­born-Det­mold freuen durf­ten. Ins­ge­samt un­ter­stützt die Stif­tung die Pro­jekte der Ver­tre­ter mit ei­ner Ge­samt­summe von 11.998 Eu­ro. Hans La­ven und Arnd Paas vom Vor­stand der Spar­kas­sen­stif­tung ließen es sich nicht neh­men, die gu­ten Nach­rich­ten per­sön­lich zu ü­ber­mit­teln, um sich so auch einen un­mit­tel­ba­ren Ein­druck von der Ver­eins­ar­beit zu ver­schaf­fen. Sie zoll­ten da­bei dem eh­ren­amt­li­chen En­ga­ge­ment be­son­dere An­er­ken­nung. "Ohne Ihr ge­sell­schaft­li­ches En­ga­ge­ment würde un­sere fi­nan­zi­elle Un­ter­stüt­zung keine nach­hal­tige Wir­kung er­zie­len. In­so­weit ist Ihr Ein­satz für die Ge­sell­schaft nicht hoch ge­nug zu wür­di­gen," so Hans La­ven.

‚An­stif­ter‘ war die Stadt Det­mold, die auf die Ver­eins­ak­ti­vitäten auf­merk­sam ge­macht hatte und durch ih­ren Käm­me­rer und 1. Bei­ge­ord­ne­ten, Frank Hil­ker ver­tre­ten wur­de. Ü­ber einen "war­men Spen­den­re­gen" freuen sich der För­der­ju­gend-Ver­ein in der Spiel­ge­mein­schaft Hand­ball Det­mold e.V., die Frei­bad­för­der­ver­eine Ber­le­beck-Hei­li­gen­kir­chen, Fi­scher­teich, Hid­de­sen und Schwar­zen­brink, Al­raune e.V., Lippe im Wan­del e.V., die Brü­cke e.V., der Be­treu­ungs­dienst der Lip­pi­schen Lan­des­kir­che, die DLRG Orts­gruppe Det­mold, die LG Lage-Det­mold-Bad Sal­zu­flen, der CVJM Det­mold und der För­der­ver­ein der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Det­mold-Pi­vits­hei­de.

vom 17.03.2018 | Ausgabe-Nr. 11B

