"Bildstörung"– Kultur für alle

Künstler und Gruppen aus zehn Nationen zeigen mehr als 80 Vorstellungen

Det­mold (WAG). "­Kul­tur für al­le" bie­tet das Eu­ropäi­sche Straßen­thea­ter-Fes­ti­val "­Bild­störung" in Det­mold und prä­sen­tiert zu Pfings­ten erst­mals mehr als 20 in­ter­na­tio­nale Grup­pen und En­sem­bles, die in mehr als 80 Auf­führun­gen an vier Ta­gen zu se­hen sein wer­den. Da­bei ist der Name Pro­gramm: Sie alle ha­ben sich zum Ziel ge­setzt, das ge­wohnte Bild der Stadt zu "stören" und in die Stadt­ge­sell­schaft ein­zu­grei­fen. Vom 18. bis zum 21. Mai gibt es also jede Menge Stoff für die große Straßen­thea­ter-Fan­ge­mein­de. "Wer al­les se­hen will, muss sich gut mit dem Pro­gramm aus­ein­an­der set­zen. Aber wenn man sich drei Tage Zeit nimmt, kann man al­les schaf­fen", sagt Rein­hold Seeg, Chef des Kul­tur-Teams Det­mold, das das Fes­ti­val seit 1991 aus­rich­tet, und ge­mein­sam mit Sa­bine Kuh­fuß künst­le­ri­scher Lei­ter der "­Bild­störung" ist. Rie­sige Pro­duk­tio­nen, die mit viel tech­ni­schem Auf­wand ein Pu­bli­kum von bis zu 5000 Men­schen er­rei­chen kön­nen, werde es dies­mal nicht ge­ben, kün­di­gen die künst­le­ri­schen Lei­ter an. Dafür et­li­che, auch abend­fül­len­de, Pro­duk­tio­nen, die für 400 bis 600 Zu­schauer aus­ge­legt sind. Eine da­von: die In­sze­nie­rung "E­xit" des franzö­si­schen En­sem­bles Cir­que In­ex­tre­mis­te. Die Dar­stel­ler spie­len am Bo­den und in der Luft, zwi­schen Him­mel und Erde – näm­lich am Seil oder am Korb ei­nes Heißluft­bal­lons hän­gend, der ü­ber dem Gelände am Han­gar 21 auf­stei­gen wird – die Ge­schichte von vier Ver­rück­ten, die per Bal­lon aus ei­ner psych­ia­tri­schen Kli­nik flie­hen. Auf dem Gelände der Hoch­schule OWL wird abends die Le G. Bi­sta­ki, eben­falls aus Frank­reich, ein mit viel Hu­mor in Szene ge­setz­tes Tanz­thea­ter-Stück bie­ten. "­Ver­rückte Voo­doo-Ri­tua­le, sur­reale Vi­deo­pro­jek­tio­nen und lei­den­schaft­li­chen Tan­go" kün­di­gen die Ma­cher an. Tanz und Thea­ter, Thea­ter und Zir­kus: Viele Künst­ler ar­bei­te­ten gen­reü­ber­grei­fend, be­rich­ten die Fes­ti­val-Ma­cher. Ein Bei­spiel, in dem Kul­tur auf Tech­nik trifft, ist "­The Wood­pecker": Marco Ba­rotti ver­teilt Ro­bo­ter-Spechte in der Stadt, die elek­tro­ma­gne­ti­sche Strah­lung, etwa durch Han­dys, in Klang um­wan­deln. Zu Gast wird außer­dem die "­Grande Da­me" der Per­for­mance-Kunst sein: An­gie Hiesl prä­sen­tiert ihre Pro­duk­tion "x-mal Mensch Stuhl", für die sie Stühle in sechs bis acht Me­ter Höhe an Haus­fassa­den mon­tiert, auf de­nen stun­den­weise äl­tere Men­schen Platz neh­men und all­täg­li­chen Din­gen nach­ge­hen. Die In­sze­nie­rung widme sich auf ganz be­son­dere Weise dem Thema des Al­terns. Die Künst­le­rin habe be­reits Det­mol­der Fassa­den aus­ge­wählt, die Haus­be­sit­zer seien an­ge­schrie­ben wor­den – und natür­lich wür­den die Häu­ser von Denk­mal­schutz und Fassa­den-Pro­fis be­gut­ach­tet, so dass hin­ter­her auf kei­nen Fall Schä­den zurück­b­lie­ben, si­chert Rein­hold Seeg zu. "­Kul­tur für al­le" soll das Fes­ti­val bie­ten, das ist den künst­le­ri­schen Lei­tern ein wich­ti­ges An­lie­gen. Da­her gibt es auch nur zwei Pro­duk­tio­nen, für die sich die Zu­schauer im Vor­feld Tickets be­sor­gen müs­sen: Die Gruppe Elec­trico 28 lädt ein zu "S­t­ern­stun­den der Mensch­heit", ei­nem in­ten­si­ven Stadt­spa­zier­gang in klei­nen Grup­pen von Be­su­chern, die mit Head­sets aus­ge­stat­tet sind, ü­ber die sie eine Ge­schichte hören. Und Tony Clif­ton Cir­cus bit­tet zu ei­nem Ex­pe­ri­ment, bei dem die Teil­neh­mer zu Schau­spie­lern wer­den und auf ih­rer Reise durch Det­mold eine Spur im Stadt­bild hin­ter­las­sen.

vom 17.03.2018 | Ausgabe-Nr. 11B

