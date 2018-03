Ortsumgehung Lemgo

Vorbereitungen zum Neubau der B238

Lemgo (la). Der Lan­des­be­trieb Straßen­bau NRW, Re­gio­nal­nie­der­las­sung Ost­west­fa­len-Lippe be­rei­tet ak­tu­ell die Un­ter­la­gen zur Ein­lei­tung des Plan­fest­stel­lungs­ver­fah­rens für die B238, OU Lemgo zwi­schen der L712n und der B238alt im Nor­den von Lemgo vor.

Im Rah­men die­ser Vor­be­rei­tun­gen müs­sen ver­schie­dene Gut­ach­ten ak­tua­li­siert wer­den. Un­ter an­de­rem sol­len in 2018 die fau­nis­ti­schen Kar­tie­run­gen auf den neus­ten Stand ge­bracht wer­den, was mit Be­stands­auf­nah­men im Gelände ver­bun­den ist. Mit die­sen Kar­tie­run­gen wurde ein In­ge­nieur-Büro be­auf­tragt. Der Lan­des­be­trieb Straßen­bau NRW weist die orts­ansäs­sige Be­völ­ke­rung hier­mit dar­auf hin, dass sich in die­sem Zeit­raum meh­rere Gut­ach­ter im Um­feld der ge­plan­ten Trasse so­wohl tagsü­ber als auch nachts im Gelände be­we­gen wer­den. Sämt­li­che von den Un­ter­su­chun­gen di­rekt be­trof­fe­nen Fläche­nei­gentü­mer und so­weit be­kannt auch Päch­ter wur­den bzw. wer­den im Vor­feld ü­ber diese gemäߧ 16a Bun­des­f­ern­straßen­ge­setz zu dul­den­den Un­ter­su­chun­gen in­for­miert. Mit den Un­ter­su­chun­gen wird nicht ü­ber die recht­li­che Zuläs­sig­keit des Straßen­bau­vor­ha­bens ent­schie­den. Bei Fra­gen oder Pro­ble­men kön­nen die vor Ort be­find­li­chen Gut­ach­ter an­ge­spro­chen wer­den. Te­le­fo­ni­sche Aus­kunft gibt auch Sa­bine Meyer vom Lan­des­be­trieb Straßen­bau NRW in Bie­le­feld un­ter der Ruf­num­mer 0521/1082174.

vom 14.03.2018 | Ausgabe-Nr. 11A

