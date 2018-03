Alt Lemgo wandert

Geplante Wanderung in März und April

Lemgo (rk). Mitt­ler­weile ist das Wald­be­tre­tungs­ver­bot nach den durch "Frie­de­ri­ke" ver­ur­sach­ten Schä­den auf­ge­ho­ben, so dass die Wan­der­gruppe im Ver­ein Alt Lemgo die Ter­mine für fol­gende Wan­de­run­gen im März und April be­kannt ge­ben kann. Alle 14 Tage wird nun wie­der sonn­tags ge­wan­dert. Treff­punkt um 9.50 Uhr zur Ab­fahrt mit dem Bus ist das Re­gen­stor in Lem­go.

Sonn­tag, 18. März: Es geht un­ter der Führung von Syl­via Lu­the zu den Pa­der­quel­len. Der Bus bringt die Teil­neh­mer zum Mas­pern­platz in Pa­der­born. Die Wan­de­rung führt ent­lang der Pa­der­quel­len und Mühlen bis Schloß Neu­haus, wo zum Mit­tages­sen ein­ge­kehrt wird. Da­nach geht es auf ei­nem an­de­ren Weg zurück zum Mas­pern­platz. Die Rück­fahrt per Bus ist um 15.30 Uhr. Os­ter­mon­tag, 2. April: Os­ter­mon­tags­wan­de­rung mit Wan­der­füh­rer Jür­gen Möl­ler. Die Wan­de­rung star­tet per Bus bringt nach Lu­er­dis­sen, und wei­ter geht es un­ter­halb des Het­ber­ges so­wie Ti­mers ü­ber Ba­ven­hau­sen nach Hen­storf. Mit­tags­rast ist in der Gast­stätte Zum Tan­nen­hof ge­plant. Da­nach wird ge­wan­dert bis Lü­den­hau­sen, wo der Bus die Teil­neh­mer um 15.45 Uhr wie­der ab­holt. Sonn­tag, 15. April: Wan­de­rung auf dem Nie­der­sach­sen­weg un­ter Lei­tung der Wan­der­füh­re­rin Re­nate Meyer. Der Bus bringt die Wan­der­freunde nach Reel­kir­chen. Ü­ber den Dros­ten- und Mol­ken­berg zum Mit­tags­ziel Nes­sen­berg mit Ein­kehr in das Ho­tel El­fen­berg. Nach­mit­tags geht es durch Wald, Flur und Hohl­we­gen bis zum Rand des Wal­des Siek­holz. Die Rück­fahrt er­folgt per Bus um zirka 16 Uhr. Sonn­tag, 29. April: Un­ter der Lei­tung von Vol­ker Kel­ler führt die Wan­de­rung vom Her­mann­stal auf dem My­then­weg bis zur ge­heim­nis­vol­len Her­lings­burg. Wei­ter geht es durch den früh­lings­haf­ten Wald um Glas­hütte bis zur Mo­ses Hütte am Em­mers­tau­see. Nach der dor­ti­gen Mit­tags­rast neh­men die Wan­de­rer den herr­li­chen Ufer­weg bis zum Frei­zeit­zen­trum Schie­der, wo sie um 16.30 Uhr vom Bus ab­ge­holt wer­den.

vom 14.03.2018 | Ausgabe-Nr. 11A

