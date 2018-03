Stipendiatin stellt aus

Lemgo-Brake (rk). Ma­ria Vis­ser ist die ak­tu­elle Sti­pen­dia­tin für Junge Kunst in der Al­ten Han­se­stadt und der Statt Stif­tung Lem­go. Als Schluss­punkt ih­res ein­jäh­ri­gen Auf­ent­hal­tes in Lemgo zeigt sie ab Sonn­tag, 18. März, in der Aus­stel­lung "Y2K17" ihre Werke im Ei­chen­mül­ler­haus in Bra­ke.

Die Ga­le­rie ist je­weils don­ners­tags bis sonn­tags von 10 bis 13 Uhr und von 13.30 bis 18 Uhr geöff­net. Am Eröff­nungs­tag ist die Ga­le­rie durch­gän­gig von 10 bis 18 Uhr geöff­net. Der Ein­tritt ist frei.

vom 14.03.2018 | Ausgabe-Nr. 11A

