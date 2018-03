Köln, Wien, Venedig

Gemalte Architektur von Andreas Skott

Bad Sal­zu­flen (rk). An­dreas Skott ist Di­pl.-Gra­fik-De­si­gner und lebt als freier Il­lus­tra­tor und Künst­ler seit 35 Jah­ren in Köln. In sei­ner Aus­stel­lung vom 18. März bis 22. April, im Fach­werk (Schöt­mar, Pfarr­kamp 8) zeigt er ge­malte An­sich­ten von Kunst und Ar­chi­tek­tur der Städte Köln, Wien und Ve­ne­dig. In sei­nen Bil­dern hält Skott un­ter­schied­li­che Per­spek­ti­ven fest. Seine teil­weise foto-rea­lis­ti­schen Ar­bei­ten sind Misch­tech­ni­ken aus Blei­stift, Öl, Aqua­rell und Air­brush. Zur Eröff­nung der Aus­stel­lung am Sonn­tag, 18. März, um 17 Uhr, sind alle In­ter­es­sier­ten ein­ge­la­den.

Auf­ge­wach­sen in Po­len stu­dierte An­dreas Skott von 1967 bis 1973 an der Kunst­aka­de­mie Poz­nan. Nach ei­nem Sti­pen­dium an der È­cole des Be­aux-Art in Pa­ris wurde Köln sein Wohn­ort. Für die CDU und für Hel­mut Kohl­war er als Gra­fi­ker und Wer­be­de­si­gner tätig. Die Ar­chi­tek­tur­mo­tive großer Städte lie­gen dem Künst­ler be­son­ders am Her­zen. Auf den ers­ten Blick könnte man seine Bil­der für Fo­to­gra­fien hal­ten. Sie zei­gen men­schen­lee­re, stark re­du­zierte Raum­si­tua­tio­nen in prä­gnan­ten Aus­schnit­ten. Der Wir­kung von Licht und Schat­ten kommt zu­dem eine be­son­dere Be­deu­tung zu in die­sen klar und kon­zen­triert wir­ken­den Ar­bei­ten, de­nen der ganz spe­zi­elle Blick­win­kel einen be­son­de­ren Reiz ver­leiht. Für eine mor­gend­li­che, im Früh­ne­bel ver­sin­kende Ve­ne­dig-An­sicht hat Skott Öl­farbe in dün­nen Schich­ten la­sie­rend auf­ge­tra­gen. Der Künst­ler malt nach fo­to­gra­fi­schen Vor­la­gen.

vom 14.03.2018 | Ausgabe-Nr. 11A

