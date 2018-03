Welch herrliche Melodien ...

Brahms Dritte in der Konzertreihe "Akkordverdächtig"

Det­mold (rk). Das Sym­pho­ni­sche Or­che­s­ter des Lan­des­thea­ter setzt am Sams­tag, 17. März, um 19.30 Uhr die Kon­zer­treihe "­Ak­kord­ver­däch­tig" fort. Un­ter der Lei­tung von Ge­ne­ral­mu­si­krek­tor Lutz Ra­de­ma­cher neh­men die Mu­si­ker Brahms‘ 3. Sin­fo­nie näher un­ter die Lu­pe, stel­len zunächst die The­men und mu­si­ka­li­schen Struk­tu­ren der Sin­fo­nie im De­tail vor und las­sen das Meis­ter­werk schließ­lich noch ein­mal kom­plett er­klin­gen.

In der Gunst des Pu­bli­kums nimmt die Brahms-Sin­fo­nie, F-Dur op. 90, einen be­son­de­ren Stel­len­wert ein: Be­reits bei ih­rer Uraufführung Ende 1883 wurde je­der Satz mit be­geis­ter­tem Ap­plaus auf­ge­nom­men. Um die enorme Wir­kungs­macht des Wer­kes zu er­fas­sen, bleibt nur die Aus­ein­an­der­set­zung mit der har­mo­ni­schen und rhyth­mi­schen Kunst­fer­tig­keit, mit der Brahms seine The­men aus ei­nem mu­si­ka­li­schen Grund­ge­dan­ken her­aus ent­wi­ckelt, diese wei­ter­ver­ar­bei­tet und in ein kom­ple­xes, satzü­ber­grei­fen­des Be­zie­hungs­ge­flecht ge­bracht hat. Da­bei ist eine Fülle ein­gän­gi­ger Ton­fol­gen ent­stan­den, die auch An­to­nin Dvorak zum Schwär­men ver­an­lass­ten: "Welch herr­li­che Me­lo­dien (...) das Herz geht ei­nem da­bei auf­." Ins­be­son­dere das schlich­te, volks­lied­hafte Thema des drit­ten Sat­zes (Poco Al­le­gret­to) ist von sen­ti­men­ta­lem Reiz und wurde viel­fach von Künst­lern an­de­rer Gen­res und Gat­tun­gen auf­ge­grif­fen: Jane Bir­kin sang bei­spiels­weise 1983 auf diese Me­lo­die das Chan­son "­Babe alone in Ba­by­lo­ne", und bei Car­los San­tana wurde dar­aus der Rock-Ti­tel "Love of my Li­fe" (1999). Im Me­dium Film ist das Haupt­thema des drit­ten Sat­zes mehr­fach ver­wen­det wor­den: Das wohl be­kann­teste Bei­spiel ist Ana­tole Lit­vaks Ver­fil­mung von Fran­coise Sa­gans Ro­man "Ai­mez-vous Brahms?" (Lie­ben Sie Brahms?) aus dem Jahr 1961 – eine me­lan­cho­li­sche Lie­bes­ge­schichte mit In­grid Berg­man, Yves Mon­tand und An­thony Per­kins, in der die berühmte Kan­ti­lene leit­mo­ti­visch in ver­schie­dens­ten Ar­ran­ge­ments er­klingt. Ein­tritts­kar­ten zum Preis von 8 bis 20 Euro sind an der Thea­ter­kasse und un­ter "ww­w.­lan­des­thea­ter-det­mol­d.­de" er­hält­lich.

vom 14.03.2018 | Ausgabe-Nr. 11A

Drucken | Versenden