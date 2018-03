Der innere Schiedsrichter

Respekttraining mit 20 jungen Geflüchteten am DBB

Kreis Lip­pe/­Det­mold. Sie la­chen, ku­geln sich auf dem Bo­den, ha­ben Spaß– etwa 20 junge Leute aus al­ler Welt, aus Po­len, Irak, Iran, Tür­kei, Af­gha­ni­stan, Ban­gla­desch oder aus Ar­me­ni­en. Da gibt es Pa­wel, Asra oder Me­lissa, Rok­hsar oder Sa­fiul­lah und viele von ih­nen tei­len das glei­che Schick­sal. Sie sind Ge­flüch­tete im Al­ter von 15 bis 20 Jah­ren, mit Fa­mi­lie oder un­be­glei­tet in Deutsch­land und alle diese jun­gen Men­schen ver­su­chen, hier Fuß zu fas­sen – die Schule ab­zu­sch­ließen, eine Aus­bil­dung an­zu­fan­gen, sich ein Le­ben auf­zu­bau­en. Da­bei will ih­nen das so­ge­nannte Re­spekt­trai­ning im Sport­zen­trum des Diet­rich-Bon­ho­ef­fer-Be­rufs­kol­legs (DBB) hel­fen, eine Ko­ope­ra­tion des DBB mit der Lip­pi­schen Lan­des­kir­che, de­ren Dia­ko­nie­re­fe­rat die Kos­ten des Pro­jekts trägt. Pe­ter Heb­ei­sen, Di­plom-So­zi­al­päd­agoge mit Ge­walt­prä­ven­ti­ons­aus­bil­dung, hat das Trai­ning ent­wi­ckelt: "Re­spekt­trai­ning be­deu­tet, re­spekt­voll mit an­de­ren Kul­tu­ren um­zu­ge­hen. Zum Bei­spiel gilt es in ei­ner Kul­tur als höf­lich, sich beim Ge­spräch in die Au­gen zu schau­en, in ei­ner an­de­ren nicht. Sol­che Un­ter­schiede zu re­spek­tie­ren und darü­ber ins Ge­spräch zu kom­men, ist wich­tig." Es sind al­les Schü­ler aus in­ter­na­tio­na­len Klas­sen am DBB – wenn alle da sind, sind es etwa 40 junge Leu­te. Zu Be­ginn heute ste­hen alle im Kreis, ein gel­ber Ball macht die Run­de, je­der hält ihn ein­mal hoch und sagt laut und deut­lich sei­nen Na­men. Später gibt es ein Ball­spiel bei dem ein "Kö­nig" in der Mitte steht, ge­schützt von ei­nem "­Bo­dy­guard", alle an­de­ren ste­hen im Kreis drum her­um. Der Bo­dy­guard muss auf­pas­sen, dass sein Kö­nig nicht vom hin und her flie­gen­den Ball ge­trof­fen wird. Selbst­be­wusst­sein ent­wi­ckeln, nicht mob­ben, son­dern be­schüt­zen – das sind Bot­schaf­ten, die auf diese Weise spie­le­risch ver­mit­telt wer­den. Fünf Mo­dule sind es, die in­ner­halb ei­nes hal­ben Jah­res er­ar­bei­tet wer­den, er­klärt Pe­ter Heb­ei­sen. Da­bei gehe es dar­um, sein Ge­wis­sen, den so­ge­nann­ten "in­ne­ren Schieds­rich­ter", ken­nen­zu­ler­nen, die­sen auch ein­zu­schal­ten und da­mit an­ders und bes­ser zu le­ben. Zum Bei­spiel auch, um "aus schwie­ri­gen Si­tua­tio­nen wie­der her­aus­zu­kom­men". Team­work gehöre ebenso zu dem, was im Trai­ning er­ar­bei­tet wer­de, wie zu ler­nen, ei­gen­ver­ant­wort­lich zu han­deln.

Die jun­gen Leute sind ganz of­fen­sicht­lich mit viel Spaß bei der Sa­che. Sie müs­sen als Gruppe ein Spring­seil ü­ber­win­den, ohne es zu berühren und sie zie­hen in zwei Grup­pen an ei­nem Strang und ler­nen da­bei, den Un­ter­le­ge­nen mit Re­spekt zu be­han­deln. Da­bei fällt auf, dass die jun­gen Män­ner und Frau­en, mit und ohne Kopf­tuch, sehr ka­me­rad­schaft­lich mit­ein­an­der um­ge­hen. An­ge­lika Hel­mig ist eine von zwei Schul­so­zi­al­ar­bei­tern, die das Re­spekt­trai­ning, das je­weils ein­mal im Mo­nat ü­ber einen gan­zen Vor­mit­tag geht, be­glei­ten. Sie ist be­ein­druckt von der Ent­wick­lung: "Es sind Ju­gend­li­che aus ver­schie­de­nen Na­tio­nen, die auch durch­aus Pro­bleme mit­ein­an­der hat­ten. Und jetzt se­hen Sie, wie sie hier freund­schaft­lich mit­ein­an­der um­ge­hen". Das liege auch an Pe­ter Heb­ei­sen, der eine große Ruhe aus­strah­le. Heute schaut auch Matt­hias Kei­ser, stell­ver­tre­ten­der Schul­lei­ter am DBB beim Trai­ning vor­bei: "Das Re­spekt­trai­ning geht be­reits ins dritte Jahr und wir ma­chen gute Er­fah­run­gen. Die­ses Pro­jekt zu­sam­men mit der Lip­pi­schen Lan­des­kir­che ist für uns et­was Be­son­de­res." Die glei­che Grup­pe, die heute zu­sam­men ist, wird auch im Rah­men der Schü­ler­be­geg­nungs­ar­beit der Lip­pi­schen Lan­des­kir­che ei­nige Tage in Har­de­hau­sen ver­brin­gen, be­rich­tet Claus Wag­ner, Schul­pfar­rer am Diet­rich Bon­ho­ef­fer Kol­leg: "Das Ar­bei­ten macht mit die­ser Gruppe be­son­ders viel Freu­de."

vom 14.03.2018 | Ausgabe-Nr. 11A

Drucken | Versenden