Fit werden für den Dorffestlauf

Nach guter Premiere wird auch ein Training für den Wettbewerb angeboten

Oer­ling­hau­sen-Hel­pup (k­d). Als Tanja Til­leke 2016 die Idee zum ers­ten Hel­pu­per Dorf­fest­lauf hat­te, hatte sie nicht mit ei­ner so star­ken Re­so­nanz ge­rech­net: Mehr als 500 Ath­le­ten – vom An­fän­ger bis zum Profi – hat­ten da­mals die ver­schie­de­nen Di­stan­zen in An­griff ge­nom­men. In die­sem Jahr er­folgt zu Be­ginn des Dorf­fes­tes am Frei­tag, 18. Mai 2018, zum zwei­ten Mal der Start­schuss. Dies­mal wird vorab so­gar ein Trai­ning für An­fän­ger und Wie­der­ein­stei­ger an­ge­bo­ten.

"Von der großen Re­so­nanz vor zwei Jah­ren wa­ren wir ü­ber­wäl­tig­t", er­in­nern sich die Or­ga­ni­sa­to­ren Tanja Til­le­ke, Ferdy El­bräch­ter so­wie Bern­hard Peh­le, Vor­sit­zen­der der TuS Hel­pup. Die bunte Mi­schung hatte da­mals den Reiz aus­ge­macht. Ver­klei­dete Hob­by­s­port­ler tum­mel­ten sich ge­nauso auf der Stre­cke wie be­kannte Ver­tre­ter der re­gio­na­len Laufs­ze­ne. Wer sich in Ge­mein­schaft vor­be­rei­ten möch­te, wird von Joa­chim "­Jo­si" Lose fit ge­macht. Der be­kannte Hel­pu­per Lauf­sport­ler bie­tet je­den Mon­tag ab 19 Uhr am "­Ka­me­ner Kreuz" (E­cke Gold­straße/­Ma­cken­bru­cher Straße) ein Trai­ning an. Er hat schon häu­fi­ger Grup­pen etwa auf den Her­manns­lauf vor­be­rei­tet. "Ich passe das Tempo im­mer an die je­wei­li­gen Mög­lich­kei­ten an", sagte er zu. Zu ei­ner be­son­de­ren Ak­tion ruft die evan­ge­lisch-re­for­mierte Ge­meinde Hel­pup auf. "Wir ha­ben vom ‚Glo­bal 6K Walk & Run‘ er­fah­ren", be­rich­tete Pe­tra Getz­sch­mann, Prä­di­kan­tin der Kir­chen­ge­mein­de. Die­ses ka­ri­ta­tive Pro­jekt für sau­be­res Trink­was­ser in ar­men Re­gio­nen hat die christ­li­che Hilfs­or­ga­ni­sa­tion World Vi­sion ins Le­ben ge­ru­fen. Welt­weit sind Läu­fer und Wal­ker auf sechs Ki­lo­me­ter lan­gen Stre­cken un­ter­wegs. "Je­der kann sich auf der In­ter­netseite von World Vi­sion an­mel­den und er­hält ge­gen einen Spen­den­bei­trag von 30 Euro ein T-Shir­t", sagte Getz­sch­mann. Da­mit wer­den Trink­was­ser­pro­jekte ge­för­dert und ein sicht­ba­res Zei­chen ge­setzt. Auch die men­no­ni­ti­sche Hel­pu­per Ge­meinde der "Kir­che am Bahn­hof" wird sich daran be­tei­li­gen. "Da es beim Dorf­fest­lauf ei­gent­lich keine Sechs-Ki­lo­me­ter-Di­stanz gibt, wird eine Ex­tra-Mar­kie­rung einen Ki­lo­me­ter nach dem Ziel auf­ge­bracht", sagte Gretz­sch­mann. An­mel­dun­gen für den Dorf­fest­lauf un­ter ww­w.ra­ce­re­sul­t.­com, ww­w.tus-hel­pup.de und ww­w.lg-oer­ling­hau­sen.de im In­ter­net.

vom 10.03.2018 | Ausgabe-Nr. 10B

