Jeder bekam eine Urkunde

Lemgoer Stadtmeisterschaften im Schwimmen

Lemgo (la). 474 Start­mel­dun­gen von 210 Teil­neh­mern konn­ten die Ver­an­stal­ter des Wett­be­werbs ver­bu­chen: die Deut­sche Le­bens-Ret­tungs-Ge­sell­schaft Orts­gruppe Lemgo und die Ab­tei­lung Schwim­men im TV Lem­go. Al­ler­dings konn­ten zwei Schule grip­pe­be­dingt nicht an den Start ge­hen.

Für viele Kin­der wa­ren die Stadt­meis­ter­schaf­ten im Eau Le die ers­ten Schwimm­wett­kämpfe ü­ber­haupt und die Auf­re­gung war dement­spre­chend groß. Die schnellste Zeit bei den Wer­tun­gen für die Grund­schu­len schwamm Siena Be­ge­mann (Jahr­gang 2007) ü­ber 25 Me­ter Kraul­schwim­men in 15,8 Se­kun­den. Die schnellste Zeit für 50 Me­ter Frei­stil er­reichte auch dies­mal Phil­lip Strehle (Jahr­gang 1996) mit 25,7 Se­kun­den. Als die drei Schul­staf­feln an den Start gin­gen, tobte die Hal­le. Ein oh­ren­betäu­ben­der Lärm be­glei­tet die Schwim­mer als sie ihre Bah­nen zo­gen! Ge­win­ner war die Staf­fel der Grund­schule Kampstraße, vor der 1. und der 2. Mann­schaft der Grund­schule am Schloss.

vom 10.03.2018 | Ausgabe-Nr. 10B

Drucken | Versenden