Viele Kriterien bestimmen den Wert

Symposium für Immobilienbewertung erstmals an Hochschule OWL

Kreis Lip­pe/­Det­mold (la). Wel­che ak­tu­el­len Ent­wick­lun­gen auf dem Im­mo­bi­li­en­markt gibt es? Richt­li­ni­en, Ge­setze und Nor­men re­geln die Grund­stücks­be­wer­tung und wer­den lau­fend re­for­miert. Auch de­mo­gra­fi­sche und ö­ko­no­mi­sche Ver­än­de­run­gen be­ein­flus­sen die Im­mo­bi­li­en­märk­te. Am 14. April (9 bis 17.30 Uhr) be­leuch­tet das 22. Sym­po­sium für Im­mo­bi­li­en­be­wer­tung diese Aspek­te. Die Ver­an­stal­tung fin­det erst­mals an der Hoch­schule OWL am Stand­ort Det­mold statt und rich­tet sich an Ar­chi­tek­ten, Bau­in­ge­nieu­re, Be­triebs­wir­te, Ju­ris­ten, Mak­ler, Bank- und Ver­si­che­rungs­kauf­leu­te.

Das Sym­po­sium für Im­mo­bi­li­en­be­wer­tung in OWL be­han­delt den ak­tu­el­len Im­mo­bi­li­en­markt in Deutsch­land, spe­zi­ell auch in Ost­west­fa­len-Lip­pe. Ex­per­ten stel­len Mo­del­lansätze der Gut­ach­ter­aus­schüsse vor und in­for­mie­ren ü­ber die Geo- und Ka­tas­te­r­in­for­ma­ti­ons­sys­te­me. "Ein Schwer­punkt­thema ist die Be­deu­tung und An­wen­dung der wer­tre­le­van­ten Da­ten aus dem Grund­stücks­markt­be­richt. Ein Aus­blick auf die Richt­li­nie zur Werter­mitt­lung von Im­mo­bi­lien run­det die Ver­an­stal­tung ab", er­klärt Pro­fes­sor Dirk Noos­ten, der das Lehr­ge­biet Bau­ma­na­ge­ment und Bau­fi­nan­zie­rung an der Hoch­schule OWL ver­ant­wor­tet und durch das Sym­po­sium führen wird. "Ob Ar­chi­tek­ten, Bau­in­ge­nieu­re, Be­triebs­wir­te, No­ta­re, Mak­ler, Bank- oder Ver­si­che­rungs­kauf­leute – sie alle be­trifft das Thema Im­mo­bi­li­en­be­wer­tung", so Noos­ten, der den Staf­fel­stab der Ver­an­stal­tungs­or­ga­ni­sa­tion von Horst Koch vom Gut­ach­ter­aus­schuss für Grund­stücks­werte im Kreis Lippe und in der Stadt Det­mold ü­ber­nom­men hat. Ne­ben Ar­beits­ma­te­ria­lien er­hal­ten die Teil­neh­mer auch eine Be­schei­ni­gung ü­ber acht Fort­bil­dungs­punkte für die In­ge­nieur­kam­mer Bau NRW. Die Teil­nahme kos­tet re­gulär 229 Eu­ro, bis zum 18. März gibt es einen Früh­bu­cher­preis von 179 Eu­ro. Stu­die­rende der Hoch­schule OWL zah­len bis zu die­sem Da­tum 29 Eu­ro.

vom 10.03.2018 | Ausgabe-Nr. 10B

Drucken | Versenden