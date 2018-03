Bald 1.000 Windenergie-Anlagen in der Region

Ostwestfalen-Lippe liefert knapp ein Drittel des Windstroms in Nordrhein-Westfalen

Kreis Lip­pe/­Det­mold (la). Ost­west­fa­len-Lippe setzt auf stür­mi­sche Zei­ten, dies könnte man je­den­falls bei ei­nem Blick in die stis­ti­schen Aus­wer­tun­gen zur Win­dern­gie­ge­win­nung ver­mu­ten. Ein Vier­tel al­ler Win­d­ener­gie­an­la­gen Nord­rhein-West­fa­lens ste­hen in Ost­west­fa­len-Lip­pe. Sie stel­len circa 27 Pro­zent der in NRW in­stal­lier­ten Ge­samt­leis­tung be­reit. Das geht aus dem ak­tu­el­len Win­d­ener­gie­ka­tas­ter der Be­zirks­re­gie­rung Det­mold her­vor.

Dem­nach gab es zum 1. Ja­nuar 953 Wind­rä­der mit ei­ner Leis­tung von 1.456 Me­ga­watt in der Re­gion. Mit 489 An­la­gen steht auch wei­ter­hin mehr als die Hälfte im Kreis Pa­der­born. Sie er­zeu­gen etwa 61 Pro­zent der in OWL in­stal­lier­ten Ge­samt­leis­tung. Es fol­gen die Kreise Höx­ter (19 Pro­zent WEA / 16 Pro­zent Ge­samt­leis­tung) und Lippe (13 Pro­zent WEA / 11 Pro­zent Ge­samt­leis­tung). "Für OWL ist auch wei­ter­hin da­von aus­zu­ge­hen, dass es in Zu­kunft zu ei­nem Zu­bau von WEA und vor al­lem von neu in­stal­lier­ter Win­d­ener­gieleis­tung kom­men wird", sagt Mi­chael Gan­nin­ger von der Be­zirks­re­gie­rung. 63 der 70 Städte und Ge­mein­den in Ost­west­fa­len-Lippe hat­ten ur­sprüng­lich ge­plant, ihre be­reits be­ste­hen­den Bau­leit­pläne für die Aus­wei­sung von Flächen für die Nut­zung der Win­d­ener­gie er­neut zu ü­ber­ar­bei­ten. Die Ziele wa­ren, Win­d­ener­gie stär­ker zu nut­zen und diese Nut­zung zu steu­ern und ihre be­ste­hen­den Pläne zu ak­tua­li­sie­ren. Ak­tu­ell be­rei­ten noch zwölf Kom­mu­nen die Ü­ber­ar­bei­tung ih­rer Bau­lei­tung vor, 23 be­fin­den sich im Pla­nungs­pro­zess. 22 Kom­mu­nen ha­ben ihre Ü­ber­ar­bei­tung be­reits ab­ge­schlos­sen, sechs ver­fol­gen dies nicht wei­ter. Ins­ge­samt stellte das Jahr 2017 ein er­neu­tes Re­kord­jahr für den deutsch­land­wei­ten Aus­bau der Win­d­ener­gie­nut­zung dar. Als Haupt­ur­sa­che gel­ten hier die "Ü­ber­hän­ge" aus dem Jahr 2016. Das heißt, dass et­li­che, noch im Jahr 2016 auf der Grund­lage des al­ten Ge­set­zes für den Aus­bau er­neu­er­ba­rer Ener­gien (EEG) ge­neh­migte WEA erst im Jahr 2017 zur Bau­aus­führung ge­langt sind.

