Blick hinter die Berliner Reichstagsmauern

Lippische Abgeordnete Kerstin Vieregge begrüßt ihre erste Besuchergruppe im Bundestag

Kreis Lip­pe/­Ber­lin. Auf Ein­la­dung der lip­pi­schen Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten Kers­tin Vie­r­egge konn­ten rund 50 Lip­per aus dem Wahl­kreis der Ab­ge­ord­ne­ten an der dreitä­gi­gen In­for­ma­ti­ons­fahrt teil­neh­men. Kers­tin Vie­r­egge be­grüßte bei ei­si­gen Tem­pe­ra­tu­ren die in­ter­es­sier­ten Bür­ger in der Haupt­stadt.

"Es wa­ren drei auf­schluss­rei­che Ta­ge, in de­nen ich sehr viel ü­ber die Ge­schichte Ber­lins, ü­ber Po­li­tik und ü­ber den All­tag ei­ner Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten ge­lernt ha­be", fasste der Teil­neh­mer Ce­d­ric Kor­ten­bruck aus Al­ver­dis­sen die bil­dungs­po­li­ti­sche In­for­ma­ti­ons­fahrt nach Ber­lin zu­sam­men. Auf der Fahrt vom 28. Fe­bruar bis 02. März er­war­tete die Be­su­cher ein bun­tes Pro­gramm aus Po­li­tik, Ge­schichte und Kul­tur. Nach der An­kunft in Ber­lin und ei­nem stär­ken­den Mit­tages­sen ging es zum Presse- und In­for­ma­ti­ons­amt. Hier er­fuh­ren die Teil­neh­mer wel­chen Bei­trag die Öf­fent­lich­keits­ar­beit der Bun­des­re­gie­rung bei der Mei­nungs­bil­dung der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger leis­tet und wie wich­tig das Recht auf Mei­nungs- und Pres­se­frei­heit ist, ge­rade im Hin­blick auf ak­tu­elle Be­schrän­kun­gen in an­de­ren Län­dern. Neu für die Be­su­cher­gruppe war, dass das Bun­des­pres­se­amt nicht nur die Bun­des­re­gie­rung nach außen ver­tritt, son­dern auch die Bun­des­re­gie­rung selbst mit In­for­ma­tio­nen ver­sorgt. Auf der fol­gen­den Stadt­rund­fahrt be­ka­men die Lip­per einen Ein­druck von der Viel­fäl­tig­keit Ber­lins und konn­ten die berühm­ten Se­hens­wür­dig­kei­ten und ge­schicht­sträch­tige Orte ent­de­cken. Nach­dem am Don­ners­tag­mor­gen die Stadt­rund­fahrt fort­ge­setzt wur­de, gab das Mit­tages­sen im Ber­li­ner Fern­seh­turm den Be­su­chern die Mög­lich­keit, die Se­hens­wür­dig­kei­ten auch von oben zu be­stau­nen. Den Höhe­punkt die­ser Reise bil­de­ten das Ge­spräch mit Kers­tin Vie­r­egge und der Be­such ei­ner Ple­nar­sit­zung im Deut­schen Bun­des­tag, bei der die Teil­neh­mer die hit­zi­gen De­bat­ten zwi­schen den Frak­tio­nen live mit­er­le­ben konn­ten. Während des einstün­di­gen Vor­tra­ges und an­sch­ließen­der Dis­kus­sion gab die hei­mi­sche Bun­des­tags­ab­ge­ord­nete den Gäs­ten einen Ein­blick in den Wo­chena­b­lauf ei­ner Ab­ge­ord­ne­ten und er­klär­te, wel­che Auf­ga­ben sie nun im Ver­tei­di­gungs­aus­schuss er­war­ten. "­Ver­tei­di­gung, Länd­li­cher Raum und Tou­ris­mus sind meine Schwer­punkt­the­men in der Aus­schuss­ar­beit im Deut­schen Bun­des­tag. Alle drei The­men spie­len in Lippe eine wich­tige Rol­le, des­halb werde ich mich dafür ein­set­zen, den An­lie­gen aus Lippe auch in Ber­lin Gehör zu ver­schaf­fen", meint Kers­tin Vie­r­egge in der Dis­kus­si­ons­runde zur Wahl ih­rer Aus­schüsse im Bun­des­tag. Am letz­ten Tag be­suchte die Gruppe das Bun­des­mi­nis­te­rium für Ernährung und Land­wirt­schaft. Die Re­fe­ren­tin stellte die ak­tu­el­len Her­aus­for­de­run­gen an die Land­wirt­schaft und den Länd­li­chen Raum vor und gab der Gruppe zu ver­ste­hen, wie kom­plex der Pro­zess ei­ner Mei­nungs­bil­dung heut­zu­tage ist. Denn bei al­len Ent­schei­dun­gen müs­sen viele ver­schie­dene In­ter­es­sen berück­sich­tigt wer­den, um so eine Kom­pro­miss­lö­sung zu fin­den. Vor der Rück­fahrt be­stand für die Be­su­cher dann noch die Mög­lich­keit, das Denk­mal für die er­mor­de­ten Ju­den Eu­ro­pas mit dem da­zu­gehö­ri­gen Mu­seum zu be­su­chen. Da­nach machte sich die, von den drei Ta­gen be­geis­ter­te, Gruppe mit all den Ein­drü­cken aus Ber­lin wie­der auf den Weg nach Lip­pe.

vom 10.03.2018 | Ausgabe-Nr. 10B

Drucken | Versenden