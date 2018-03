Wettbewerb für Portal des Freilichtmuseums

Umbau vom Ausstellungs- und Eingangsbereich könnte 2020 beginnen

Det­mold. Für rund 16 Mil­lio­nen Euro will der Land­schafts­ver­band das Por­tal des Frei­licht­mu­se­ums er­neu­ern und mit Aus­stel­lungs­räu­men aus­stat­ten. Schon seit mehr als zehn Jah­ren wird darü­ber ge­spro­chen, den Ein­gangs­be­reich zeit­gemäßer zu ge­stal­ten, denn seit den 1970er Jah­ren ist der Be­darf of­fen­kun­dig. Mit ei­nem Um­bau soll es viele Ver­bes­se­run­gen für Be­su­cher ge­ben, aber es kann noch ein paar Jahre dau­ern, bis es so­weit ist. Jetzt wird ein Wett­be­werb aus­ge­lobt.

Die wich­tigs­ten Ex­po­nate im Mu­seum sind zwar die Ge­bäu­de. Al­ler­dings müs­sen diese auch er­klärt wer­den. Das wäre laut dem Trä­ger, dem Land­schafts­ver­band West­fa­len-Lippe (LW­L), in ei­nem Neu­bau mög­lich, in dem es auch Ent­decker­werkstät­ten, Schü­ler­la­bore und in­ter­ak­tive An­ge­bote ge­ben könn­te. 300.000 Ex­po­nate habe das Mu­seum im Be­sitz. Der größte Teil da­von bleibe den Gäs­ten je­doch ver­bor­gen. Die ak­tu­ell sehr kleine Aus­stel­lungs­fläche von 150 Qua­drat­me­tern rei­che nicht aus, Platz für Son­deraus­stel­lun­gen sei ge­fragt. Al­les müsse bis­her in his­to­ri­schen Ge­bäu­den statt­fin­den, sei nur be­helfs­mäßig. Doch gut Ding will sehr viel Weile ha­ben: Der Be­darf für einen Aus­stel­lungs- und Ein­gangs­be­reich ist laut LWL be­reits "­seit 1973 of­fen­kun­dig und drän­gen­der als je zu­vor­". Auch der letzte Mu­se­um­s­ent­wick­lungs­plan von 2008 mar­kiert ihn als "­zen­tra­les Ele­ment und un­ver­zicht­ba­ren Bau­stein" für die Zu­kunfts­si­che­rung der Ein­rich­tung. 2014 wurde eine Mach­bar­keits­stu­die in Auf­trag ge­ge­ben, die Er­geb­nisse sind im Juni 2017 prä­sen­tiert wor­den. Vor­ge­ge­ben wurde ein Rah­men von 16 Mil­lio­nen Eu­ro. Er­ar­bei­tet wur­den Ar­chi­tek­tenent­würfe im Preis­be­reich zwi­schen 15,9 und 20,5 Mil­lio­nen Eu­ro. Alle drei se­hen vor, dass das Por­tal in das zum der­zei­ti­gen Ein­gang hin aus­ge­rich­tete Hang­gelände ge­scho­ben wird – ent­we­der als lang­ge­streck­ter Ge­bäu­de­rie­gel bis an die Pa­der­bor­ner Straße, von der Straße zurück­ver­setz­ter wür­fel­ar­ti­ger Baukör­per oder als Pa­vil­lon-En­sem­ble aus drei Baukör­pern, ver­bun­den durch Brü­cken und Ste­ge. Im März will der Kul­turaus­schuss des Land­schafts­ver­ban­des nun ü­ber die Zu­sam­men­set­zung ei­nes Preis­ge­richts be­fin­den und außer­dem einen Ar­chi­tek­ten­wett­be­werb aus­lo­ben, der die Er­geb­nisse der Mach­bar­keits­stu­die zur Grund­lage hat. Er soll 25 Ar­beits­ge­mein­schaf­ten aus Ar­chi­tek­ten und Land­schafts­ar­chi­tek­ten um­fas­sen – dar­un­ter die drei Büros, die an der Mach­bar­keits­stu­die teil­ge­nom­men hat­ten. Die Stadt Det­mold wird bei al­lem mit­re­den. Dem Preis­ge­richt sol­len auch der Tech­ni­sche Bei­ge­ord­nete Tho­mas Lam­me­ring, Bür­ger­meis­ter Rai­ner Hel­ler, Re­gie­rungs­prä­si­den­tin Ma­ri­anne Tho­mann-Stahl so­wie Dr. Ute Rö­der, Fach­be­reichs­lei­te­rin Um­welt und Ener­gie vom Kreis Lip­pe, an­gehören. Ein hal­bes Jahr soll die Fin­dungs­phase dau­ern und im Ok­to­ber das Preis­ge­richt ta­gen, und zwar im Han­gar 21. "Nach al­len po­li­ti­schen Be­schlüs­sen", so Bei­ge­ord­ne­ter Tho­mas Lam­me­ring, "und nach Vor­lie­gen der Ent­würfe wer­den wir den Be­bau­ungs­plan än­dern." Wenn al­les gut lau­fe, könnte im Lauf des Jah­res 2020 der Bau be­gin­nen. "­Bis zur Än­de­rung des Be­bau­ungs­pla­nes", so Lam­me­ring, "bleibt aber ein Ri­siko für die Pla­nung." Denn es sei erst nach der Än­de­rung mit al­len öf­fent­li­chen Pro­zes­sen klar, ob auch so ge­baut wer­den könne wie der Land­schafts­ver­band es wün­sche. Im Ü­b­ri­gen freue sich die Stadt sehr ü­ber das Vor­ha­ben. Sie stehe im Hin­blick auf die Pla­nun­gen im en­gen Kon­takt mit dem Mu­seum und dem Trä­ger.

vom 10.03.2018 | Ausgabe-Nr. 10B

Drucken | Versenden