Mit dem Zug in ungewisse Zukunft

Stadtbücherei zeigt Ausstellung zu sogenannten "Kindertransporten"

Blom­berg (bri). Mit ei­nem so­ge­nann­ten Kin­der­trans­port konn­ten jü­di­sche Jun­gen und Mäd­chen 1938/39 Nazi-Deutsch­land per Zug und Schiff ver­las­sen und so ü­ber­le­ben. Die Aus­stel­lung "Le­bens­läng­li­che Reise – Fred Herz­ber­g", die noch bis zum 9. April in der Blom­ber­ger Stadt­büche­rei zu se­hen ist, be­han­delt ihre Schick­sa­le. Im Fo­kus steht da­bei Fred Herz­berg, der mit 17 Jah­ren ei­ner die­ser Ju­gend­li­chen war und nach Eng­land mi­grier­te. Sein Plan, die Fa­mi­lie nach­zu­ho­len, schei­terte – er sah seine El­tern nie wie­der. "Das In­ter­essante ist, dass wir den Fo­kus auf eine Fa­mi­lie ge­lenkt ha­ben, die ih­ren Stamm­sitz in Klei­nen­marpe hatte und dass ei­ner geht, um die An­gehö­ri­gen zu ret­ten", erzählt His­to­ri­ke­rin Gu­drun Mitschke-Buch­holz, die die Aus­stel­lung im Auf­trag des Stadt­ar­chivs Det­mold er­ar­bei­tet hat. Eine der Grund­la­gen der Re­cher­che wa­ren Brie­fe, die sich Fred Herz­berg ü­ber Jahre mit sei­ner Fa­mi­lie in Deutsch­land schrieb. Diese fand Jo­anne Herz­berg, Toch­ter des jü­di­schen Mi­gran­ten, nach des­sen Tod im Jahr 2008. "­Mein Va­ter hat nie viel ü­ber seine Ver­gan­gen­heit ge­spro­chen. Er wollte sich nicht an das er­in­nern, was pas­siert war. Ihn quälte täg­lich die Fra­ge, warum er ü­ber­lebt hat und seine Fa­mi­lie nicht", er­klärt Jo­anne Herz­berg. Ge­mein­sam mit ih­rer Mut­ter, die eben­falls mit Hilfe ei­nes Kin­der­trans­por­tes flie­hen konn­te, un­ter­nahm sie Rei­sen nach Deutsch­land. "Ich bin nach Deutsch­land ge­fah­ren, um zu er­fah­ren, wer mein Va­ter wirk­lich ist", so Herz­berg. ­Die Kin­der­trans­porte wur­den von jü­di­schen Ge­mein­schaf­ten und Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen in Eng­land ge­plant. "1938 war das noch eine Mög­lich­keit zu ge­hen, denn die Na­tio­nal­so­zia­lis­ten woll­ten die Ju­den ein­fach nur aus Deutsch­land ver­trei­ben", er­gänzt Mitschke-Buch­holz. Die ein­zige Be­din­gung sei da­mals ge­we­sen, dass die Mi­gran­ten dem eng­li­schen Staat nicht zur Last fal­len. Dass Kin­der den Mut hat­ten, zu ge­hen, und die El­tern den Mut, ihre Kin­der ge­hen zu las­sen, sei für sie un­vor­stell­bar, sagt Herz­berg. "­Doch auf­grund die­ser Kin­der­trans­porte bin ich heute hier." Am Don­ners­tag, 15. März, hält Gu­drun Mitschke-Buch­holz in der Büche­rei einen Vor­trag zum Thema "Kin­der­trans­porte im Na­tio­nal­so­zia­lis­mus" und er­läu­tert den Le­bens­weg von Fred Herz­berg aus­führ­lich. An die­sem Abend wird auch Jo­anne Herz­berg vor Ort sein und wei­ter Er­in­ne­run­gen an ih­ren Va­ter mit den Be­su­chern tei­len. Be­ginn ist um 19.30 Uhr.

vom 10.03.2018 | Ausgabe-Nr. 10B

