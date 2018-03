Satter Bigband-Sound soll die gläserne Immobile zu Klingen bringen

Neues Format in Lemgo: "Concert Meets Cars" am Sonntag, 11. März im Autohaus Stegelmann

Lemgo (n­r). Für Open-Air ist es im März noch zu kalt; da macht kein In­stru­ment mit. Ü­ber­dacht und warm sollte es schon sein, wenn mehr als 80 Mu­si­ker ihre In­stru­mente in die Hand neh­men. Ei­gent­lich bie­tet die Alte Han­se­stadt ja aus­rei­chend adäquate Orte für Kon­zer­te, aber da ha­ben sie schon ü­ber­all ge­spielt – mehr­fach. Dies­mal sollte das ge­mein­same Kon­zert der Big­Band der Mu­sik­schule Barn­trup und der Mu­sik­freunde Schwe­len­trup einen an­de­ren, eher un­ge­wöhn­li­chen Rah­men er­hal­ten. Den be­kommt es jetzt ganz si­cher, denn der "S­howroom" des Au­to­hau­ses Ste­gel­mann ver­wan­delt sich am Sonn­tag, 11. März ab 15 Uhr in einen Kon­zert­saal.

"Wir schät­zen, dass wir etwa 250 bis 280 Plätze für das Pu­bli­kum schaf­fen kön­nen – natür­lich nur, wenn die schi­cken Neu­wa­gen einen an­dere Bleibe fin­den", wirft Bernd Stein­metz­ler, 1. Vor­sit­zen­der der Mu­sik­freunde Schwe­len­trup, den Ball zum Ge­schäfts­füh­rer des Au­to­hau­ses Ste­gel­mann, Bo­ris Däh­ne. Und der fängt ihn pas­send auf: "Wir bie­ten den Mu­si­kern ja ei­gent­lich nur Ob­dach", sagt er. "Tatsäch­lich wer­den wir aber die Au­to­mo­bi­le, die hier sonst im Aus­stel­lungs­raum ste­hen, in der Werk­statt und Ga­ra­gen un­ter­brin­gen – für die­sen einen Tag." "­Con­cert Meets Car­s" heißt das neue For­mat dann auch ganz pas­send. Der Ein­tritt ist frei, die Krux an der Sa­che ist nur, dass die Platz­an­zahl be­grenzt ist. Sind alle Plätze be­legt, er­folgt kein Ein­lass mehr. Da heißt es pünkt­lich sein, wenn die Türen sich um 15 Uhr öff­nen, denn der bunte Mu­sik­mix von Marsch und Polka ü­ber Pop und Film­mu­sik bis zu sat­tem Big­Band-Sound wird er­fah­rungs­gemäß jede Menge Mu­sik­freunde an­lo­cken. "Uns war es wich­tig, lo­kal in Lemgo zu blei­ben", sagt Bernd Stein­metz­ler. "Als das An­ge­bot vom Au­to­haus Ste­gel­mann kam. ha­ben wir natür­lich so­fort zu­ge­sagt. Wir sind alle schon un­glaub­lich ge­spannt, was der Showroom für eine Akus­tik ha­ben wird." Beide Or­che­s­ter sind zur Zeit schwer in der Vor­be­rei­tungs­pha­se, bestätigt Big­Band-Lei­ter Uwe Mül­ler. Das be­trifft nicht nur die Pro­ben­ar­beit, son­dern auch die kom­plette Or­ga­ni­sa­tion. "­Die Bühne wird vom Bau­hof an­ge­lie­fert und auf­ge­baut, wir wer­den für den Ser­vice-Rah­men sor­gen. Dazu gehören natür­lich Kaf­fee und an­dere Ge­trän­ke", ver­rät Bernd Stein­metz­ler. Was Bo­ris Däne eher la­pi­dar und mit ei­nem zwin­kern­den Auge als "Ob­dach ge­ben" be­zeich­net hat, ist dann al­ler­dings schon mit ei­nem gehö­ri­gen Mehr an Ar­beit ver­bun­den. Die Neu­wa­gen müs­sen kom­plett um­ge­parkt und der Showroom noch ein­mal ge­rei­nigt wer­den. Bo­ris Dähne winkt aber ab: "Es ist zwar viel Auf­wand, aber wir sind von der Sa­che ü­ber­zeugt. Das Event soll fernab vom Thema Au­to­mo­bil statt­fin­den. Es wird ganz si­cher­lich keine Pro­dukt­prä­sen­ta­tion ge­ben. Das Kon­zert ist als Auf­takt­ver­an­stal­tung ge­dacht. Wenn es gut an­kommt, möch­ten wir es als feste Größe eta­blie­ren." Das Kon­zert der Mu­sik­freunde Schwe­len­trup und der Big­band der Mu­sik­schule Barn­trup fin­det am Sonn­tag, 11. März im Au­to­haus Ste­gel­mann, Ste­gel­mann-Straße 1 in Lemgo bei freiem Ein­tritt statt. Ein­lass ist ab 15 Uhr, das Kon­zert selbst be­ginnt um 16 Uhr.

vom 07.03.2018 | Ausgabe-Nr. 10A

