Ehrungen und Wahlen beim SoVD

Lemgo (la). Die dies­jäh­rige Jah­res­haupt­ver­samm­lung vom So­zi­al­ver­band Deutsch­land SoVD, Orts­gruppe Lemgo fin­det am Sams­tag, 10. März, um 14.30 im Ge­mein­schafts­raum Laub­ke, Klei­ner Schrat­weg statt. Mit­glie­der so­wie de­ren Fa­mi­lie und Freunde sind zu Kaf­fee und Ku­chen herz­lich will­kom­men.

Ver­schie­dene In­for­ma­tio­nen, Be­richte und Eh­run­gen für lang­jäh­rige Mit­glie­der des Orts­ver­ban­des so­wie Neu­wah­len ste­hen auf dem Pro­gramm. Der Vor­stand sucht Ver­stär­kung und freut sich ü­ber Mit­glie­der, die Spaß und Freude am ei­nem in­ter­essan­ten Eh­ren­amt ha­ben. Ne­ben der mo­nat­li­chen Vor­stands­sit­zung, in ge­sel­li­ger Run­de, ste­hen das ge­mein­same Pla­nen und Vor­be­rei­ten von ver­schie­de­nen Ver­an­stal­tun­gen an. Wer In­ter­esse an die­sen so­zia­len Auf­ga­ben hat, kann sich sehr gern auf der Jah­res­haupt­ver­samm­lung in­for­mie­ren, oder sich bei der Wahl zur Ver­fü­gung stel­len. Wer ab­sout keine Fahr­mög­lich­keit hat, kann sich recht­zei­tig mel­den un­ter der Ruf­num­mer 05261/98600. Außer­dem ist eine Halb­ta­ges­fahrt mit Gril­len am 12. Mai ge­plant, mit Start um 11.30 ab Bahn­hof Lem­go. In­for­ma­tio­nen hierzu gibt es auf der Jah­res­haupt­ver­samm­lung oder bei der Firma Kliewe-Rei­sen (Te­le­fon 05261/4214).

vom 07.03.2018 | Ausgabe-Nr. 10A

